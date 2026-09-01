Media, a Morán: "El traspaso de Costas no está cerrado y no vamos a cargar con más costes"

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LAREDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), ha asegurado que hay cuestiones en la transferencia de la competencia de Costas a la comunidad autónoma que "no están cerradas, ni mucho menos", y ha indicado al respecto que están relacionadas con temas económicos y de traspaso de personal y edificios que "hay que negociar".

"Y a nosotros todavía no se nos ha pasado ninguna propuesta al respecto. Por lo tanto, cuando se nos pasen esas propuestas, tomaremos las decisiones oportunas. No vamos a cargar con una competencia que traiga más costes para los ciudadanos de Cantabria", ha avisado el dirigente 'popular', que ha afirmado que "sobre el tema del dinero y del personal no se ha hablado ni una sola palabra hasta el momento".

Con estas palabras ha respondido, este martes a preguntas de los periodistas, a las declaraciones que hizo la semana pasada el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Santander, donde afirmó que dicha transferencia estaba "lista para que, en cualquier momento, se pueda culminar". Según apuntó, la propuesta de traspaso, realizada en el marco de un proceso de negociación bilateral y que sigue el modelo del País Vasco o Galicia, contaba con "el visto bueno" del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pero el consejero cántabro, que ha admitido reuniones para tratar este asunto, ha reconocido que se ha llegado a un acuerdo sobre "el marco general" de la transferencia, que es "similar" al de "todas" las comunidades autónomas, pero hay cuestiones que no están "cerradas", por lo que ha afeado el "desconocimiento total" de Morán y el que "hable de cosas que absolutamente parece desconocer".

"Nos tendrán que transferir la competencia de Costas en las condiciones que hemos establecido, que son las mismas que para el resto de las comunidades autónomas, pero con una financiación suficiente detrás para que sea sostenible el ejercicio de esa competencia. Y a día de hoy de eso no se ha hablado porque no han tenido ningún interés en hablar", ha lamentado.

Media, que ha hecho estas reflexiones en Laredo, ha aprovechado para insistir en que sigue pendiente la transferencia de las competencias de las confederaciones hidrográficas, que "todavía seguimos esperando" y desde "mucho antes" que las de Costas. "No sé dónde se habrán perdido los papeles, en qué ministerio", ha apostillado al respecto.