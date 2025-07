Media: "No puede ser que en 2026 los trenes no lleguen a Cantabria"

El Gobierno dice ahora que los nuevos trenes de Cantabria estarán "tan pronto como sea posible"

SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, confía en que los nuevos trenes de Cercanías, cuya fabricación se encargó a la empresa CAF y se inició en febrero del año pasado, lleguen a Cantabria en 2026, el plazo comprometido, ya que desde que se traigan y hasta que se prueben pasarán todavía "unos meses" y "no podemos seguir esperando".

"No puede ser que en el 2026 esos trenes no lleguen a Cantabria", ha expresado Media este viernes a preguntas de la prensa sobre las declaraciones de una representación laboral de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril que habría afirmado esta semana que es "imposible" que estén terminados para 2026.

El consejero no da "ninguna credibilidad" a estas declaraciones y da "toda la veracidad" al Ministerio de Transportes, que le ha "garantizado" que la fabricación de los trenes -encargados tras el escándalo de los diseñados con anterioridad y con medidas con las que no cabrían por los túneles de la red de ancho métrico de la región- "va en los plazos que se nos han dicho". No obstante, Media ha reiterado que quiere ir a las instalaciones de CAF, en Beasain (Guipúzcoa), para comprobar "si se están construyendo o no".

Según ha apuntado el titular de Fomento, hace unos meses "esos mismos representantes sindicales dijeron lo mismo", mientras él está en contacto con los representantes del Ministerio y de Renfe que "llevan el tema", incluso con el secretario de Estado, al que solicitó una reunión, al tiempo que pidió visitar la planta de CAF.

Media ha lamentado que los cántabros tienen "una absoluta desgracia" con el sistema ferroviario, dado que "raro es el día que no hay una incidencia". A su juicio, "no podemos seguir así, bastante hemos pasado ya, bastante hemos aguantado".

Finalmente, ha criticado que el anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE) "protestaba entre nada y menos que nada". "Nosotros no vamos a ser así", ha aseverado Media, en referencia al actual Gobierno del PP, que comunicará si los trenes se están fabricando "cuando lo vea".

Media ha hecho estas declaraciones en la presentación del proyecto sobre la estabilización de la playa El Pasaje de Santoña, en el Gobierno. Fuentes de la Consejería han indicado que aún no tienen respuesta ni fecha a la petición de visitar la empresa donde se fabrican.

EL GOBIERNO DICE AHORA QUE ESTARÁN "TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE"

El Gobierno de España dice ahora que los nuevos trenes de Cercanías -comprometidos para Cantabria y para Asturias también- se pondrán en servicio "tan pronto como sea posible", pero sin mencionar el plazo de 2026 para el que estaba previsto la entrega de las nuevas unidades.

Se desprende así de respuestas del Ejecutivo central a preguntas del PP en el Congreso de los Diputados, realizadas este año y el pasado también, y de acuerdo con las cuales "Renfe pondrá en servicio las distintas unidades tan pronto como sea posible".

"La respuesta es la misma: no hay respuesta, porque es una respuesta muy vaga", ha lamentado a Europa Press el diputado por Cantabria Félix de las Cuevas, que ha planteado esta cuestión relacionada con la entrada en funcionamiento de los nuevos convoyes en dos ocasiones y en ambas ha obtenido la misma contestación, por lo que ha llegado a la siguiente conclusión: "El Gobierno de España no se compromete con nada, no se compromete con Cantabria".

Cree que en la actualidad el Ejecutivo de Pedro Sánchez "solamente está comprometido con la corrupción que le rodea. Es una pena para Cantabria tener un gobierno en Madrid que no hace caso y que nos está tratando como una comunidad de segunda", ha señalado a esta agencia tras la respuesta a las preguntas trasladadas en los últimos meses en la Cámara Baja, donde ha obtenido la misma contestación que parlamentarios 'populares' asturianos.

De su lado, AFFECON (Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad) lamenta también a Ep que el Gobierno evite dar plazos para la entrega de los nuevos trenes. "Damos fe de ello porque no nos contestan y ya dijimos que para 2026 no están. Ni nos invitan a reunión ni nada de nada", se quejan al ser cuestionados por este tema.