Media pide explicaciones por la retirada de máquinas de la ampliación de la A-67 entre Santander y Torrelavega

POLANCO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha considerado una "vergüenza" la retirada de la maquinaría que estaba ejecutando la ampliación de la Autovía de la Meseta (A-67) entre Santander y Torrelavega y ha reclamado explicaciones al Ejecutivo central (PSOE-Sumar) ante un hecho que ha atribuido a la falta de presupuesto.

"De gente como la que tenemos al mando ahora mismo en el Ministerio, en la Delegación de Gobierno, no creo que nos tenga que sorprender nada", ha afirmado Media al ser cuestionado por el hecho de que las máquinas que estaban ejecutando esta obra de Transportes hayan desaparecido de la vista de quienes transitan por la autovía.

Media ha pedido al delegado del Gobierno, el socialista Pedro Casares --al que "le gusta tanto irse a hacerse fotos por ahí sin ningún sentido", ha dicho--, que explique a los cántabros "qué ha pasado con esas máquinas, dónde han ido y sobre todo cuándo van a volver".

El consejero ha subrayado que se trata de una "obra importantísima" y "vital" para Cantabria que afecta a un tramo en el que "todos los días" hay accidentes y "contratiempos".

"No puede ser que nos encontremos todos los días con todos estos problemas y las máquinas hayan desaparecido", ha reiterado.

Además, ha señalado que, cuando arrancaron las obras hace más de dos años, el Gobierno regional ya advirtió que era "una barbaridad" y un "disparate" que tuvieran un plazo de cinco años.

"Nos decían que no había plazo y esto lo hacían por nuestro bien y estaba visto que no. Lo que no hay es dinero suficiente para poner encima de la mesa para que las obras puedan seguir", ha sentenciado Media, que ha criticado el proceder del Ministerio con esta actuación al "trocearla a meses".

Media ha pedido a Casares y al ministro, Óscar Puente, que, "por favor, ejerzan sus responsabilidades" y "adelanten en lo posible las obras, que puede ser mucho lo que se puede adelantar".

"Todos sabemos que puede tener complicaciones porque es una obra muy grande pero la mayor complicación es no tener dinero para ejecutarla. Y yo creo que lo que tienen que hacer, de una vez por todas, es meter suficiente dinero en esta obra para que pueda ser una realidad lo antes posible", ha dicho.

El consejero ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en Polanco, donde ha acudido a inaugurar el nuevo aparcamiento junto a las pistas de pádel de Requejada.

Estas obras de ampliación arrancaron en abril de 2024, con un presupuesto de 172 millones de euros y contemplan la ejecución de un tercer carril en un tramo de 13 kilómetros.