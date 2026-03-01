La mejora de la accesibilidad a San Sebastián de Garabandal estará finalizada para este verano

Media visita las obras que ejecuta su departamento en San Sebastián de Garabandal - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomentó prevé que los trabajos de acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal y la ampliación del vial de acceso a Los Pinos estarán finalizados para este verano.

Así lo ha manifestado el consejero del área, Roberto Media, quien ha visitado las obras que comenzaron hace unos semanas en esta zona del municipio de Rionansa, donde ha destacado "la buena marcha" de las mismas.

La actuación, que está financiada íntegramente por el Gobierno cántabro, cuenta con una inversión de 596.305 euros y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que el consejero ha previsto que esté a disposición de vecinos y visitantes para la próxima época estival.

"Este proyecto, una demanda histórica de este Ayuntamiento, será una realidad en pocos meses tal y como se comprometió el Gobierno", ha asegurado.

Según ha explicado Media, se trata de un proyecto con el que se contribuirá a que la accesibilidad a la localidad sea "más ordenada, amable y segura", tanto para los vecinos como para los numerosos visitantes que acuden a este entorno a lo largo de todo el año, especialmente durante el verano.

Respecto a la ampliación del vial a la subida a Los Pinos, que cuenta con una longitud aproximada de 320 metros, el proyecto permitirá conseguir una anchura mínima de 5 metros para garantizar la seguridad vial tanto de los peatones como de los vehículos que transiten por el mismo.

Igualmente, el proyecto contempla el acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal, de una superficie de 1.185 metros cuadrados, con lo que se conseguirá una mejor ordenación del espacio y permitirá la posibilidad de giro a autobuses.

Además, en esta zona se creará un espacio de gradas y se aprovechará la actuación para soterrar servicios urbanos.

En la visita también han estado presentes el alcalde, José Miguel Gómez, y el presidente de la Junta Vecinal de San Sebastián de Garabandal, Miguel Ángel González, ha informado el Gobierno.