El Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos reunirá a 47 productores y artesanos los días 10 y 11

Archivo - Mercado de Otoño de Valles Pasiegos - GAL VALLES PASIEGOS - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos reunirá los días 10 y 11 de octubre en la Plaza de los Cañones de Liérganes a 47 productores y artesanos en una cita que será escaparate de la calidad agroalimentaria de Cantabria y que tiene el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural.

Los visitantes podrán encontrar una amplia oferta de productos agroalimentarios como quesos, sobaos, quesadas, mieles, embutidos, conservas, arándanos, helados, cerveza o sidra, además de diferentes propuestas artesanas.

Y tendrán la oportunidad de conocer directamente a los productores y artesanos, descubrir sus procesos de elaboración y adquirir sus productos sin intermediarios.

Entre las actividades complementarias previstas para ambos dias, destacan talleres gastronómicos y creativos para todas las edades, actuaciones musicales, recorridos guiados por el casco histórico de Liérganes y las rutas ambientales.

Habrá propuestas tan variadas como talleres de escanciado de sidra, elaboración de cócteles, fermentación de productos de huerta o introducción al mundo del picante y la escala Scoville.

Como novedad destacada, la astronomía tendrá una presencia especial en esta edición gracias a la colaboración de la Agrupación Cielos de Cantabria. El sábado se celebrará el taller 'En cohete a la luna' y, ya por la noche, se ha organizado una observación astronómica junto a la iglesia de San Pantaleón, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

También se podrá visitar en el Centro Cívico y Social de Liérganes la exposición fotográfica 'Guardianes del paisaje', sobre la evolución y conservación del paisaje pasiego.

La consejera, María Jesús Susinos, el alcalde de Liérganes, Ángel Bordás, y el presidente del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, Ángel Sainz, han presentado el cartel de la XVIII edición, según ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Durante la celebración del mercado, se prondrá en valor "la calidad de los productos de proximidad y el rico patrimonio cultural y natural de esta comarca".

A este respecto, Susinos ha destacado que constituye un "magnífico escaparate para los productores cántabros, para las empresas artesanas y para todo el territorio de los Valles Pasiegos", al tiempo que "contribuye a dinamizar la economía rural, fomentar el consumo de cercanía y reforzar el atractivo turístico de la comarca".

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno de Cantabria con este tipo de iniciativas, cuya celebración cuenta con la financiación de la Consejería y el apoyo de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA).

Por su parte, el alcalde ha subrayado que se trata de "uno de los mejores eventos" que se organizan en la localidad al que asiste mucho público y se ofrece "una calidad de productos únicos".

Y Sainz ha subrayado que "se ha convertido en una cita que permite mostrar todo lo que ofrece la comarca".

En este sentido ha añadido que "quien venga, también puede descubrir nuestro paisaje, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio a través de un programa pensado para disfrutar de los Valles Pasiegos durante todo el fin de semana".