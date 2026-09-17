Mercasantander aprueba la obra de mejora del pavimento del pabellón de Frutas y Hortalizas

Reunión del Consejo de Administración de Mercasantander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercasantander, participada por el Ayuntamiento de Santander y Mercasa, empresa pública estatal que coordina la Red de Mercas, ha aprobado licitar la obra de mejora del pavimento del pabellón de Frutas y Hortalizas.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado qu esta actuación consistirá en realizar un tratamiento superficial completo del suelo del pasillo central con un diseño diferente para evitar caídas y con la que se permita una solución a largo plazo.

"Es una obra muy demandada por los comerciantes y queremos que esté finalizada antes de final de año", ha dicho el presidente del Consejo de Administración, Álvaro Lavín.

Además, ha destacado que se llevarán a cabo otras actuaciones en el propio pabellón relacionadas con la reparación del suelo de los andenes exteriores y la limpieza y saneamiento de las cerchas interiores.

Asimismo, Lavín ha explicado que se ha dado luz verde a un avance del presupuesto de explotación para 2027 de 396.250 euros.

Estas cifras representan unos beneficios del 25,37 por ciento de los ingresos totales, lo que va a significar un incremento del 1,29% de los beneficios respecto al año anterior y con ello un incremento de los resultados.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado que Mercasantander forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de alimentos frescos del mundo.

Integrada por 24 unidades alimentarias distribuidas por toda España, la Red de Mercas canaliza anualmente más de 9.000 millones de kilos de alimentos y desarrolla una actividad comercial equivalente al 1,48% del PIB nacional.