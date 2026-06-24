El mercurio escala a los 42,9 ºC en Ramales, la temperatura máxima de este miércoles en España

Archivo - Pico San Vicente en Ramales de la Victoria - FNYH - Archivo

La estación de Castro Urdiales bate su récord histórico, al rebasar los 40,2 grados SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercurio de los termómetros ha escalado hasta los 42,9 grados centígrados en la localidad cántabra de Ramales de la Victoria, que ha anotado así, a las 16.40 horas de este miércoles, la temperatura máxima de España, por delante del aeropuerto de Bilbao (42,5 ºC a las cuatro de la tarde).

Otras dos estaciones de Cantabria se han colado en los diez primeros puestos del ranking nacional de calor: Tama, en Cillorigo de Liébana, con 42,4 ºC en tercera posición; y San Felices de Buelna, con 42 ºC en el quinto puesto. Entre ambas, la vizcaína Sopuerta, con 42,3 ºC.

Se da la circunstancia de que la localidad lebaniega batió ayer, martes, el récord absoluto de mayor temperatura en la historia de Cantabria, con 43,7 grados.

Y este miércoles se ha batido otra marca, en Castro Urdiales, con 40,2 ºC, récord de máxima para esta estación y según datos registrados desde 2014, destacaba a las 13.00 horas la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria en su perfil de la X.

Media hora después, los termómetros del municipio castreño habían subido dos décimas, hasta los 40,4 ºC, la quinta máxima de la jornada en Cantabria, por detrás de los 40,3 grados de Villacarriedo.