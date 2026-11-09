Miembros de la Plataforma Centro Cultural Multiusos Ágora de Castro Urdiales, expulsados del Pleno por protestar

Miembros de la Plataforma Centro Cultural Multiusos Ágora de Castro Urdiales se concentran a las puertas del Parlamento. - PLATAFORMA ÁGORA

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros de la Plataforma Centro Cultural Multiusos Ágora de Castro Urdiales han sido expulsados del Pleno este lunes tras protestar al decaer una iniciativa del Grupo Regionalista en la que se pedía al Gobierno de Cantabria (PP) reconocer el interés cultural, educativo, social y patrimonial de este espacio.

Durante el debate de esta proposición no de ley (PNL) los asistentes han intervenido hasta en dos ocasiones para reivindicar dicho centro cultural, lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara cántabra, María José González Revuelta, en un primer momento, a llamarles la atención tras sus aplausos y, posteriormente, a pedirles que abandonaran el hemiciclo por alzar la voz.

"¡Ágora sí!, ¡Ágora ya!", han gritado los afectados en el momento que los servicios de seguridad han procedido a expulsarles de los asientos que ocupaban en el espacio reservado para el público, que se ubica en la tribuna superior.

La Plataforma, que ha conseguido reunir hasta el momento cerca de 7.000 firmas (Change.org) y el respaldo de 27 asociaciones y colectivos culturales y sociales, se había concentrado previamente, al inicio de la sesión plenaria, a las puertas de la Cámara regional, en defensa del centro cultural multiusos Ágora en Castro Urdiales.

SERVICIOS "EQUIPARABLES" A LOS DE OTROS MUNICIPIOS

La diputada regionalista María Teresa Noceda, que ha defendido la iniciativa, ha lamentado que Castro Urdiales no tiene teatro ni un auditorio público "en condiciones" para desarrollar con normalidad representaciones teatrales, conciertos, conferencias y otras actividades que forman parte de la vida cultural de cualquier ciudad.

Según ha señalado, "no estamos hablando simplemente de construir un edificio", sino de dar respuesta a una "necesidad histórica" y de garantizar que los vecinos de Castro puedan disfrutar de unos servicios culturales "equiparables" a los de otros municipios de Cantabria.

Así, ha explicado que el proyecto del Ágora pretende "corregir esa carencia" con la construcción de un centro cultural con un auditorio de aproximadamente 250 espectadores, aulas destinadas a actividades culturales, musicales y espacios polivalentes para las asociaciones y los vecinos.

Además, ha destacado que esta infraestructura es "especialmente importante" por su papel en la conservación, interpretación y divulgación del yacimiento arqueológico de Flavióbriga.

Noceda ha detallado que el presupuesto del Ágora se sitúa en torno a los 6,4 millones de euros, de los que 4 millones podrían proceder de los recursos obtenidos por el Ayuntamiento por la venta de una parcela municipal, mientras que los 2,4 millones restantes de la cofinanciación del Gobierno cántabro, mediante un convenio, la participación de la empresa pública Gesvican o una financiación plurianual.

"Gesvican va a hacer en Argoños un polideportivo de 4 millones o un campo de fútbol, no recuerdo, otros 6 millones para Ampuero, en Comillas 2,6 millones para una bolera, y ¿no va a tener 2,4 millones para el Ayuntamiento de Castro, por favor?", ha trasladado Noceda en su segunda intervención, bajo los aplausos del público, lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara a rogar silencio.

"No está permitido hacer ningún tipo de manifestación ni a favor ni en contra. Tienen ustedes información antes de entrar de que hay que guardar silencio y les ruego silencio", ha dicho González.

Asimismo, tras la votación de la iniciativa, que se ha rechazado con los votos en contra del PP y Vox y la abstención del PSOE, el público asistente ha alzado la voz para reivindicar este proyecto, momento en el que la presidenta de la Cámara regional les ha pedido que abandonen el hemiciclo y ha llamado a los servicios de seguridad.

"Para este tipo de cosas, en la calle", ha indicado González Revuelta, que ha dado paso al siguiente punto del orden del día después de la "falta de respecto de algunas personas, que no saben dónde se encuentran", ha dicho.

EL PROYECTO ES "UNA PATATA CALIENTE"

Desde el partido del Gobierno regional, el diputado 'popular' Alejandro Liz ha coincidido en que Castro Urdiales, culturalmente, requiere "mayores y mejores" infraestructuras, así como un Gobierno municipal "menos sectario y más eficaz".

No obstante, considera que el proyecto Ágora es "una patata caliente de la coalición de Gobierno de Castro --PSOE y Castro Verde--, que los regionalistas quieren trasladar al Gobierno regional".

"Tendrá que ser el equipo de Gobierno de Castro, y no ustedes, ni tan siquiera una plataforma, por mucho apoyo que tengan, quienes presenten un proyecto técnicamente viable y tendrán que presentar una planificación financiera sostenible y concreta", ha señalado.

Por su parte, los socialistas han presentado una enmienda de adición para promover un nuevo convenio para el desarrollo del Cine-Teatro del Pachi Torre, que ha sido rechazada.

El diputado Jorge Gutiérrez ha sostenido que ambas iniciativas "no deben plantearse como proyectos enfrentados ni como alternativas excluyentes".

Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha defendido que un municipio del peso demográfico, social e histórico de Castro Urdiales "necesita y merece infraestructuras culturales de primer nivel", y ha compartido también "la conveniencia y la obligación" de conservar, proteger y divulgar el patrimonio histórico.

Sin embargo, a su juicio, "una cosa es apoyar la cultura, a las asociaciones castreñas y a nuestro patrimonio, y otra muy distinta es que este Parlamento firme a ciegas un rescate financiero para tapar el sectarismo, el despilfarro y las irregularidades contables del Ayuntamiento de Castro Urdiales".