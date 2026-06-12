El miércoles se pondrá en servicio la solución en la A-67 para que no haya atascos en el acceso a Polanco

Archivo - Acceso a la autovía en Polanco - (C) JAVIER PARADELO - Archivo

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 17 de junio, se pondrá en servicio la solución adoptada por la Demarcación de Carreteras del Estado en la autovía A-67 para que no haya atascos en el acceso a Polanco.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que se ha reunido con la alcaldesa de este municipio, Rosa Díaz, para avanzarle tanto la puesta en servicio como los detalles de la actuación ejecutada y que culminará en la noche del martes 16 al miércoles 17 con la extensión de la capa de rodadura y las labores de pintura en la vía.

En el encuentro, en el que también ha participado el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez, el delegado ha indicado que los atascos en el enlace de Polanco se produjeron el pasado verano tras la puesta en servicio del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda.

Con la apertura de esa nueva infraestructura, en la que el Ministerio realizó una inversión de más de 145 millones de euros, confluían en la zona de Polanco los dos carriles de salida del ramal hacia Santander y también los dos de A-67 desde Torrelavega y, debido a ello, se pasaba de cuatro carriles a tres y luego a dos en "un tramo muy pequeño".

"Esto, junto el elevado tráfico del verano y que el carril de desaceleración de acceso a Polanco tenía poco recorrido, provocó aquellos atascos que todos recordamos pero que, gracias a la actuación de la Demarcación de Carreteras, este verano serán historia", ha asegurado Casares.

LA ACTUACIÓN

El delegado ha explicado que la actuación ha consistido en la prolongación del tercer carril de la confluencia la A-67 desde el ramal y desde Torrelavega hasta el enlace de Polanco y se ha prolongado el carril de desaceleración hasta hacerle "mucho más extenso", con lo que evitarán las retenciones en época estival.

Esta solución está ya ultimada y se pondrá en servicio el miércoles, "justo antes del inicio del verano", tal y como "nos comprometimos en octubre del pasado año", ha recordado.

Los remates de la actuación se llevarán a cabo la noche del martes 16 al miércoles 17, durante la cual se cortará "durante unas horas" el ramal de desaceleración al enlace de Polanco sentido a Santander (salida 187 de la A-67), tiempo durante el que se señalizará el desvío del tráfico a la salida de Gornazo.

Por su parte, la alcaldesa de Polanco ha señalado que, aunque "queda todavía obra" en el entronque del municipio, la actuación realizada y que se pondrá en servicio el miércoles va a "garantizar la seguridad tanto en la autovía como en acceso de Polanco y se evitarán esos atascos que hubo el pasado verano".

MÁS DE 310 MILLONES ENTRE SANTANDER Y TORRELAVEGA

Por otra parte, el delegado ha destacado que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, va a invertir más de 310 millones de euros en una década en la autovía entre Santander y Torrelavega, con 145 millones de euros en el ramal Sierrapando-Barreda y la obra en ejecución del tercer carril entre Polanco y Santander con una inversión de 172 millones.

"Es una inversión sin precedentes en las carreteras del Estado en Cantabria. En una década más de 310 millones de euros", ha insistido Casares, que ha afirmado que las obras del tercer carril "van a buen ritmo", si bien aún quedan trabajos por hacer porque esta obra "más que un tercer carril es una nueva autovía", ha valorado.