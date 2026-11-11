Miles de cántabros claman en Santander y Torrelavega por la vivienda, los salarios y los servicios públicos

Manifestación en la Plaza del Ayuntamiento - JAVIER GÓMEZ

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de cántabros han salido este mediodía a las calles de Santander y Torrelavega en las manifestaciones convocadas por diversos sindicatos y colectivos, entre ellos el Sindicato de Estudiantes, CNT y el Comité de la Huelga General en la Comarca del Besaya, con motivo de la huelga general por el derecho a la vivienda, unos salarios "dignos" y los servicios públicos. Las protestan culminarán esta tarde con la organizada por CCOO y UGT en la capital cántabra.

En el caso de Santander, se han dado cita unas 2.000 personas, según datos del Sindicato de Estudiantes, que han marchado desde la sede del Gobierno autonómico, en la calle Peña Herbosa, hasta la Plaza del Ayuntamiento.

Lo han hecho bajo una gran pancarta con el lema 'Frente a su miseria, sembraremos resistencia' y carteles en los que se ha podido leer 'Menos angustia por el alquiler, más tiempo para enseñar y aprender' o 'La lucha es el único camino'.

Esta manifestación ha contado con la participación de personas de todas las edades, aunque ha destacado la presencia de jóvenes estudiantes.

Estaba previsto que después de la misma se llevara a cabo una comida popular bajo el arco de Faro Santander, que finalmente se ha realizado en la Grúa de Piedra.

"Nos desplazan", ha criticado en redes sociales el Sindicato de Vivienda, que ha indicado que la Delegación del Gobierno, "con 15 minutos de antelación", les denegaba el lugar que había comunicado para ella, así como que se ha había desplegado "un operativo policial desproporcionado" en el arco.

Por su parte, en Torrelavega, cientos de personas han respaldado la manifestación convocada por el Comité de la Huelga General en la Comarca del Besaya.

Ha partido de la Plaza Mayor y ha discurrido por las calles de la ciudad con grandes pancartas y lemas como 'Vivienda asequible, salarios dignos y servicios públicos frente a la especulación del capital".

La manifestación convocada por CCOO y UGT partirá a las 19.00 horas de la Plaza de Cuatro Caminos de Santander y llegará a la Plaza Porticada.