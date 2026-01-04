Miles de personas acuden a La Vijanera, una celebración que "ha evolucionado sin perder su carácter genuino"

Celebración de la fiesta de La Vijanera - Nacho Cubero - Europa Press

MOLLEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se dan cita en la localidad cántabra de Silió, en el municipio de Molledo, que celebra durante este primer domingo de enero su ancestral carnaval de La Vijanera, una festividad "viva y popular" que ha sabido evolucionar con el tiempo "sin perder su carácter y valores genuinos".

Así lo ha manifestado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha asistido esta mañana a esta celebración, "uno de los grandes referentes culturales" que marca el inicio del Año Nuevo en la región.

Buruaga ha destacado la importancia de una de las mascaradas de invierno "más conocidas y valoradas dentro y fuera de la región", y ha reconocido el esfuerzo de los vecinos y de la Asociación Cultural Amigos de La Vijanera, cuyo trabajo durante décadas ha sido "clave" para conservar, documentar y difundir esta mascarada ancestral, "evitando que se perdiera como ha ocurrido en otros lugares".

Gracias a este esfuerzo, y a la colaboración de las instituciones públicas y medios de comunicación, cuenta con la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, además de su Declaración como Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial.

La fiesta, que ha comenzado con el sonido de los campanos por todas las calles del pueblo antes de la salida del sol, ha continuado en el centro, en el que todos los vijaneros se han dirigido hasta el parque de La Colina para a continuación, en la plaza de la Iglesia, proceder a la simbólica captura del oso.

La comitiva, con todos los personajes de La Vijanera, ha realizado distintas paradas hacia los límites del pueblo, a los que denominan la raya.

El acto ha contado con la participación de los zarramacos y el Danzarín Negro con un baile prolongado y las coplas en la campa, junto a las escuelas, con canciones satíricas en referencia al año que se ha acabado.

También se representa 'el parto de la preñá', que simboliza el nacimiento del nuevo año.

En la plaza de la Reguera tiene lugar la muerte del oso y la fiesta continúa por todas las casas, calles y establecimientos del pueblo.

Junto a Buruaga, han asistido a La Vijanera la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; algunos diputados autonómicos; el alcalde de Molledo, Joaquín Villegas Fernández, y parte de la Corporación municipal.

ACTUACIONES EN SILIÓ

Por otra parte, el Gobierno de Cantabria ha destacado en nota de prensa que, además de continuar apoyando la conservación y divulgación de esta fiesta, tiene previstas varias actuaciones en materia de infraestructuras en Silió.

La primera de ellas es la cubrición de la pista deportiva, cuya inversión es superior a los 377.000 euros. Arrancará los próximos días y está previsto que finalice en seis meses.

Consistirá en la construcción de una estructura de madera de más de 900 metros cuadrados de superficie para cubrir esta instalación, ubicada junto a las escuelas de la localidad.

Con esta obra, muy demandada por los vecinos, se genera un espacio cubierto y se dota de una nueva infraestructura de disfrute y dinamización al valle de Iguña, para que puedan organizarse actividades culturales, sociales y lúdicas sin que su celebración se vea condicionada por la meteorología.

Asimismo, se tiene previsto licitar el estudio informativo para la construcción de la variante de Silió, "demandada hace décadas". Se trata de una inversión cuyo coste aproximado oscila entre los 2,5 y 3 millones de euros, en función de la alternativa que se elija.

La ejecución del Plan de Obras Municipales, para lo que cuenta con 225.000 euros; una subvención de 225.000 euros por ser un municipio en riesgo de despoblación y la mejora de caminos rurales y pistas, así como de la Red de Abastecimiento de Aguas son otras de las actuaciones previstas en el municipio.