Militantes del PSOE piden abrir expediente a Molleda por "vincular" a Zuloaga con Cerdán

SANTANDER 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de militantes de base del PSOE de Cantabria ha pedido la apertura de medidas disciplinarias contra el secretario de Organización del partido, Agustín Molleda, por las declaraciones en las que habló de un "vínculo" entre el anterior secretario general del partido en la comunidad, Pablo Zuloaga, y Santos Cerdán, imputado en la presunta trama de corrupción que investiga la UCO.

Se trata de militantes pertenecientes a las agrupaciones de Laredo, Santoña, Marina de Cudeyo, Comarcal del Nansa, Ramales, Torrelavega y Santander que, según ha podido saber Europa Press, han presentado denuncias formales ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido para pedir que valore si las declaraciones de Molleda se ajustan a los principios y normas internas del PSOE, ya que a su juicio "vulneran los principios de respeto, lealtad y convivencia interna" que recogen sus estatutos.

En concreto, el secretario de Organización manifestó que la actual Ejecutiva del PSOE cántabro, liderada por Pedro Casares, solo lleva dos meses al frente del partido y que por tanto quien tendría que dar explicaciones sobre su "vínculo" o "relación política" con Cerdán es el exsecretario general del partido y diputado regional, Pablo Zuloaga.

"Es evidente que había un vínculo, es evidente que trabajaron juntos en el ámbito político. No estoy diciendo que haya un vínculo de ningún tipo, lo que digo es que, si efectivamente políticamente alguien tenía una relación, pues es el anterior secretario general", señaló.

Una "insinuación" que ha generado malestar en un sector de la militancia y que los denunciantes subrayan que se ha formulado "sin que existan indicios objetivos o pruebas que la respalden", tal y como recogen algunos de sus escritos, a los que ha tenido acceso esta agencia.

Consideran que se trata de una valoración "infundada y perjudicial para la reputación" de Zuloaga, que "vulnera los cauces internos para resolver diferencias" y "daña la imagen del partido" y la percepción ciudadana sobre la cohesión interna.

Así, sostienen que las declaraciones "merecen una revisión desde la perspectiva ética", que piden a la Comisión de Ética. En este sentido, apelan al deber de respeto y solidaridad entre miembros de la organización y a evitar "cualquier manifestación que pueda dañar injustamente la imagen o el honor de otros afiliados".

En caso de que este órgano detecte tales vulneraciones, solicitan que se adopten "las medidas disciplinarias pertinentes para restablecer el respeto a los valores y procedimientos que nos definen como organización".

Algunos reclaman también que se tomen medidas "para salvaguardar la unidad y el buen nombre del PSOE en Cantabria", y recuerdan que las declaraciones públicas pueden constituir falta grave según el régimen disciplinario interno.

RENUNCIA DE EDUARDO GUTIÉRREZ

Precisamente, estas manifestaciones del exalcalde de Cartes --que dejó el Ayuntamiento para centrarse en la labor de secretario de Organización tras el nombramiento de Casares como secretario general-- ya motivaron que el alcalde de Aguayo, Eduardo Gutiérrez, renunciara a su cargo como responsable del área de Medio Rural en la Ejecutiva.

Gutiérrez, que apoyó a Zuloaga en las primarias en las que se enfrentó a Casares, remitió la semana pasada una carta a la comisión Ejecutiva para anunciar que dejaba el cargo y lamentar actuaciones que "solo agravan el malestar interno y minan la confianza que tantos hombres y mujeres han depositado en este proyecto colectivo".

"Me duele profundamente el daño que están causando las insinuaciones lanzadas en las últimas horas desde la dirección que encabeza Pedro Casares, de la cual formo parte". "No puedo ni quiero permanecer en silencio ante unas manifestaciones que no solo generan desconcierto sino que, a mi entender, atentan directamente contra la unidad y la dignidad de nuestra militancia", señaló.

Además, en su misiva reafirmaba su "compromiso personal y político con la tolerancia cero hacia cualquier forma de corrupción, venga de donde venga".