El Ministerio cambia la categoría y delimita la cueva de Altamira, declarada BIC

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (2i), la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (c), y la directora del Museo de Altamira, Pilar Fatás (d), durante su visita al Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha publicado un Real Decreto por el que se modifica la categoría de la cueva de Altamira, en Cantabria, que pasa de ser monumento a zona arqueológica, y se define también la delimitación de la cavidad, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Así lo recoge el departamento que dirige Ernest Urtasun en un anuncio en la edición del Boletín Oficial del Estado de este jueves relacionado con esta gruta, ubicada entre los municipios cántabros de Santillana del Mar y Reocín, y famosa por sus pinturas, entre ellas las del techo de los polícromos, en una sala que se conoce como la 'capilla sixtina' del arte rupestre.

En la resolución del BOE, consultada por Europa Press, se detalla que forman parte de la Zona Arqueológica los siguientes elementos: Cueva de Altamira, Casa de 1924, Espacio 1973, Edificio Principal, Cueva de las Estalactitas, Yacimiento arqueológico 'Alrededores de Altamira' y el entorno geológico y natural.

Además, se indica que la delimitación de la Zona Arqueológica coincide con los límites del actual recinto del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, lo que garantiza la protección de los bienes que contiene, ya que la gestión del recinto se realiza siguiendo protocolos que evitan y eliminan riesgos y garantizan su buena conservación.

El anuncio de Cultura se completa con una descripción de esta cueva, descubierta en torno a 1868 aunque su arte no se identificó hasta 1879, en un momento en el que se encontraba en terrenos comunales de Santillana del Mar, por lo que se encomendó su gestión a este Ayuntamiento hasta 1925.

La cavidad había sido declarada Monumento arquitectónico-artístico un año antes, en 1924, y hasta 1940 su gestión fue delegada en la Junta de Conservación de la Cueva de Altamira, pasando a ser asumida por el Patronato de la Cueva de Altamira en 1940. Cuatro años después, este organismo adoptó la denominación de Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander, manteniendo sus competencias hasta 1978.

Desde entonces y hasta ahora, la gestión corresponde al Ministerio de Cultura, y en 1979 se creó el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, para la conservación, estudio y difusión del patrimonio de la cueva, que depende de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Museos Estatales.

VALORACIÓN DE CASARES.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha valorado el cambio de categoría de la cueva de Altamira y ha destacado que "garantizará una mayor protección" de este patrimonio.

"Desde el Gobierno de España seguimos impulsando su conservación y mantenimiento como ese espacio de las primeras muestras de la creatividad humana", ha añadido en declaraciones previas a una reunión este jueves en Santillana del Mar, donde también ha puesto de relieve el valor de esta localidad y la cavidad, "dos nombres que proyectan Cantabria al mundo, símbolo de la excelencia, de la calidad turística y de nuestra historia compartida".