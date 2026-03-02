Archivo - El modelo está cambiado y los jóvenes cántabros prefieren emprender a trabajar en una empresa - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El modelo laboral está cambiando entre los jóvenes: trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes cántabros de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 31,9% de los jóvenes cántabros quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 12,9% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 15,5% optaría por ser funcionario y un 39,7% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse.

Unos datos que van en línea con la media nacional, donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige montar su propio negocio frente a un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

El director del informe, Nuño Nogués, ha explicado que la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho porque parten de una situación económica mejor que la de sus padres y el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, además de que están apareciendo nuevas figuras profesionales y hay una mayor cultura del emprendimiento. "Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta y trabajan para ellos", ha señalado.

Entre las razones por las que los jóvenes cántabros eligen emprender están su motivación por ser sus propios jefes (29,7%), dedicarse a aquello que realmente les gusta (27%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (24,3%). No obstante, el 64,8% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el comercio, deporte y la construcción.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son que hubiera un ambiente de trabajo agradable (48,3%), poder tener un salario más alto (47,4%), y la posibilidad de ir ascendiendo de categoría (42,2%).

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade Nogués.

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL

La Generación Z de Cantabria se muestra pesimista con el futuro laboral. El 43,1% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años; el 37,1% piensa que la situación seguirá igual y un 19,8% opina que el empleo irá mejor, en línea con la media.

Nogués explica que su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo, "pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor: la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro".

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 72,4% de los jóvenes cántabros confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", añade.

Entre los factores que creen más importantes para poder encontrar empleo los de Cantabria destacan el interés y las ganas de trabajar (60,3%), los conocimientos (50%), la experiencia (44%), y tener un buen nivel de idiomas (40,5%).

LOS MENOS PREDISPUESTOS DE ESPAÑA A CAMBIAR DE PAÍS POR TRABAJO

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 55,2% de los jóvenes cántabros emigraría, pero se posicionan como la comunidad autónoma menos predispuesta a marcharse fuera (64% de media nacional).

Este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en 2020 el 82% de los jóvenes manifestaba que se irían fuera.

Entre las razones para ello figuran vivir una experiencia nueva (54,7%), tener un mejor salario (28,1%), la falta de oportunidades en España (9,4%) y aprender idiomas (4,7%). Entre los países de destino más atractivos están Reino Unido (25%), Estados Unidos (20,3%), y Alemania e Italia (elegidas por el 12,5%).

MEJOR PREPARADOS QUE SUS PADRES

Según los datos del informe, el 54,3% de los cántabros cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato en línea con la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

"Esta percepción puede provenir en parte de la opinión que también tienen sus profesores de que la educación está empeorando, que se prepara peor a los jóvenes para su futuro profesional. A esto podemos añadir que muchos están perdiendo el interés por los estudios e incluso que son conscientes de que se está perdiendo la cultura del esfuerzo, lo que consecuentemente lleva a una peor preparación", analiza Nogués.

Además, el 75% de los jóvenes de Cantabria piensa que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres. "España ha experimentado un desarrollo muy importante en los últimos cinco lustros y, aunque se esté frenando, lo normal es que los jóvenes opinen así. Lo que deberían considerar es que el futuro no está garantizado... y como estamos viendo desgraciadamente, si no hacemos todos un esfuerzo, empezando por ellos, y siguiendo por la sociedad en su conjunto, el futuro puede ser peor para ellos", declara Nogués.

LA UNIVERSIDAD SIGUE SIENDO LA OPCIÓN PREFERIDA

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes cántabros como lo manifiesta el 57,8%, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional (22,4%). Por otro lado, el 12,9% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 3,4% montará su propio negocio, el 2,6% se incorporará al mercado laboral, y un 0,9% continuará con el negocio familiar.

"También ha crecido la oferta en formación profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria", señala Nogués.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son la vocación (75%), la que creen que podrá ganar más dinero (51%), y la que tenga mayores salidas profesionales (48%). Las carreras que más interés les despiertan son Empresas/Economía (41,8%), Psicología/Sociología y Derecho (elegidas por el 19,4%), y Marketing y Publicidad (17,9%).

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza: el 94% de los jóvenes de Cantabria considera necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y prácticamente la totalidad (97,4%) valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

El 79,3% de los jóvenes cántabros considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y el 88,8% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico. "La formación financiera y en materia de gestión es fundamental para todos nosotros... Si a esto se une que un tercio de los jóvenes se están planteando emprender, la necesidad de introducir más educación económica, financiera y en materia de emprendimiento deber ser no ya una demanda de los jóvenes, sino un objetivo a corto plazo de las autoridades educativas", finaliza el director del informe.