Morant defiende la "transparencia" del Gobierno sobre Ceuta y pide "prudencia" sobre el informe que señala a Marruecos

1113763.1.260.149.20260902150616 Migrantes en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno ha trasladado a la ciudadanía, y con "absoluta transparencia", "todo lo que conoce" sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha pedido "prudencia" y "máximo rigor" sobre el informe de la Policía que atribuye a Marruecos esta crisis.

"Se trata de una información que todavía no conocemos", ha advertido Morant al ser cuestionada este miércoles en Santander en relación a este informe, que ha adelantado El Español y en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

Morant ha afirmado que el Gobierno es el "primer interesado en conocer toda la información de lo ocurrido".

La ministra se ha referido a la carta que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dirigido al director general de la Policía, Francisco Pardo, para que verifique "a la mayor brevedad" este informe.

Cuestionada acerca de cómo es posible que un informe así no haya llegado a la cúpula del departamento de Marlaska, ha replicado que "eso es lo que se pregunta el ministro" y es por ello por lo que éste ha pedido explicaciones.

Y sobre si Marruecos es o no un socio fiable, Morant se ha remitido a la postura expuesta por el presidente, Pedro Sánchez, "la voz de política internacional y diplomática de nuestro país", que indican que sí lo es.

Morant ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras intervenir en Santander en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Comunicaciones de Ametic, que se ha celebrado desde el lunes en el Paraninfo de La Magdalena y que ha sido clausurado hoy por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.