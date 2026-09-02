Morant: "España ya no acompaña el futuro del espacio, contribuye a construirlo"

La ministra de Ciencia, Innovación y UniversidadesDiana Morant, en el 40 Encuentro de AMETIC - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que España "ya no acompaña el futuro del espacio, sino que contribuye a construirlo", un "avance" del país que hay que "acelerar" porque éste se ha convertido en una "infraestructura crítica para nuestra economía y nuestra sociedad".

"Ya no es solo el lugar al que vamos, es una infraestructura desde la que hacemos funcionar la Tierra", ha afirmado este miércoles durante su intervención la tercera y última jornada del 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que celebra Ametic --la asociación que representa al sector digital español-- en Santander.

Allí, ha incidido en que la infraestructura del espacio se ha convertido en una "prioridad absoluta" para el Gobierno de España y por ello está invirtiendo "como nunca" en este sector.

Algo que --ha dicho-- "no es un capricho" sino que responde al hecho de que, aunque el espacio "pueda resultar lejano", sus beneficios llegan "directamente a la vida de las personas" y sirven para mejorar sus vidas.

Según ha expuesto, el Gobierno ha decidido apostar por el espacio porque "ayuda a proteger a la gente"; genera valor económico y "porque garantiza la autonomía estratégica".

"Cuando una infraestructura se vuelve crítica, también se vuelve crítica la pregunta de quién la controla", ha apuntado Morant, que al respecto ha resaltado que en la actualidad alrededor de dos tercios de los cerca de 16.000 satélites en funcionamiento que orbitan la Tierra pertenece a una sola persona (Elon Musk).

Morant ha advertido que Europa "necesita mayor acceso propio al espacio, comunicaciones seguras, observación de la Tierra y empresas capaces de desarrollar tecnologías estratégicas", lo que supone "capacidad propia para no depender de la infraestructura ajena y poder decidir en libertad".

En este sentido, ha subrayado la importancia de invertir en infraestructuras como 'IRIS2', la futura constelación satelital europea que "va a ayudar a garantizar comunicaciones soberanas para gobiernos, empresas y para la ciudadanía en Europa".

Y en lo económico, la ministra ha subrayado que "el espacio impulsa una economía basada en el conocimiento, más competitiva, más productiva, más sostenible y más resiliente".

"Detrás de cada misión hay investigación, universidades, empresas innovadoras y empleo cualificado y alrededor de cada infraestructura espacial surge un ecosistema de nuevas tecnologías, servicios y modelos de negocio con aplicaciones en otros sectores de la economía", ha dicho.

En este ámbito, ha destacado el "gran esfuerzo" de España con su contribución histórica la Agencia Espacial Europea, hasta los 455 millones de euros al año, que, según ha resaltado, triplica lo que se aportaba con el anterior Gobierno.

Además, ha señalado que esta contribución a la ESA ello se traduce directamente en nuevos contratos para la industria española del espacio, "que vive su mejor momento". "Hoy somos ya la cuarta potencia de la ESA, junto con Alemania, Francia e Italia", ha destacado.

En este sentido, ha indicado que "cuando el sector espacial español crece, España va como un cohete".