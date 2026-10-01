El movimiento ciudadano de la Plaza Porticada convoca una cacerolada esta tarde en defensa de una vivienda digna

Acampada en la plaza Porticada de Santander por una vivienda digna. - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento ciudadano de la Plaza Porticada ha convocado esta tarde una asamblea y una cacerolada en defensa de una vivienda digna, mientras que el sábado participarán en la concentración promovida por el Sindicato de Vivienda, que será en coordinación con el resto de movimientos de España por el caso Maricarmen.

En un comunicado, el movimiento ha subrayado que la acampada por la vivienda "continúa creciendo", ya que "cada día son más las personas que se acercan a participar y anuncian su intención de mantenerla, como mínimo, hasta este sábado".

Así, durante la jornada de este jueves se celebrará una asamblea abierta, a las 17.00 horas, y una cacerolada por el derecho a la vivienda, a las 20.00 horas. Además, se están preparando talleres y conciertos.

Por otro lado, el viernes a las 18.00 horas tendrá lugar la actividad Culturas de Barrio.

La programación continuará el sábado con una concentración a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en coordinación con movilizaciones de otros territorios.

Desde el movimiento han señalado que esta sincronización responde a "la dimensión estatal de la problemática de la vivienda y a la voluntad de mantener una lucha común".

El movimiento ha recordado que la acampada por la vivienda surgió a raíz del desahucio de Maricarmen, que a su juicio, actuó como catalizador de una movilización más amplia por el derecho a una vivienda digna.

Por ello, han reclamado leyes que garanticen el derecho a la vivienda y han cuestionado el actual decreto del Gobierno, que han considerado "insuficiente". En su lugar, han reinvindicado la propuesta popular del 'Decreto Maricarmen', con medidas como contratos indefinidos, una bajada de los precios de los alquileres y la expropiación de los fondos buitre.

IDENTIFICACIONES POLICIALES

Por otro lado, el movimiento ciudadano de la Plaza Porticada ha destacado que esta madrugada la Policía Local ha identificado a una persona más, que se suma a la docena de la noche anterior.

Ante la posibilidad de sanciones, la organización ha informado que mantiene activa una caja de resistencia para hacer frente colectivamente a las consecuencias económicas que puedan derivarse de la movilización.