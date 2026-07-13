Mueren cinco trabajadores en accidente laboral hasta mayo en Cantabria y la siniestralidad sube un 17,2%

Archivo - Un albañil en una obra - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco trabajadores han muerto en accidente laboral hasta mayo en Cantabria frente a los cero que hubo en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De las cinco muertes, cuatro se produjeron en jornada y la restante fue 'in itinere', esto es al ir o volver del trabajo. Todos ellos eran asalariados.

LA SINIESTRALIDAD SE ELEVA MÁS DE UN 17%

El número de accidentes laborales con resultado de baja en Cantabria en este periodo ascendió a 2.882, un 17,2 por ciento más que en los cinco primeros meses de 2025. Del total, 2.508 se produjeron en jornada laboral y 374 'in itinere'.

Además de los cinco accidentes mortales, hubo 15 graves, los mismos que en el periodo enero-mayo de 2025. De ellos, 13 fueron en jornada y dos en in itinere. También hubo 2.862 accidentes laborales fueron leves.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, un total de 293 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta mayo, cuatro menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que, en términos relativos, supone una caída del 1,3%.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales, golpes por la caída de un trabajador y accidentes de tráfico, entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 2,4% hasta mayo, con 239 fallecidos, seis menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte aumentaron un 3,8%, hasta un total de 54 fallecidos, dos más que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 115, con un aumento del 2,7% frente a 2025. También elevó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde se registraron 23 fallecidos, tres más que hasta abril del año pasado, y en la construcción, donde la cifra se incrementó en 2 hasta los 71.

Por contra, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron en la industria, que registró 30 fallecidos, 14 menos que hasta mayo de 2025.

La estadística de Trabajo revela además que de los 293 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta mayo, 266 eran asalariados, doce menos que en igual periodo de 2025, mientras que 27 fallecidos eran trabajadores autónomos, ocho más que en los cuatro primeros meses de 2025.

Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 24 lo hicieron en su centro de trabajo, ocho más respecto al mismo periodo de 2025 (+50%), mientras que tres fallecieron en un siniestro 'in itínere', igual que el año anterior.

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 1,1% entre enero y mayo, hasta un total de 246.401, de los que 210.348 se produjeron en el centro de trabajo (+0,7%) y 36.053 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 3,8%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 1.389 hasta mayo, un 5,4% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave fueron 344, siete menos que hasta mayo de 2025.

Por su parte, los accidentes leves en jornada de trabajo aumentaron un 0,7%, hasta un total de 208.720, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 3,8%, hasta los 35.655.