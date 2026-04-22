La muestra sobre Concha Espina comienza su itinerancia en Mazcuerras donde se podrá ver hasta el 26 de junio

Inaugación de la exposición sobre Concha Espina en la Casa Gótica de Mazcuerras - UC

MAZCUERRAS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y el Parlamento autonómico han iniciado en Mazcuerras la itinerancia de la exposición 'Concha Espina: Querer, saber, poder', dedicada a la vida y obra de la escritora, muy vinculada al municipio, que se gestó el pasado año con motivo del 70 aniversario de su fallecimiento.

Se podrá ver en la Casa Gótica, donde permanecerá abierta hasta el 26 de junio en horario de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas.

Para su exhibición en Mazcuerras, la muestra ha tenido que ser acomodada a este espacio municipal. Así el contenido se ha distribuido en 9 paneles que combinan texto y material gráfico a través de la trayectoria vital y literaria de la autora, insertándola en su contexto histórico, político y cultural.

El acto de inauguración ha tenido lugar este miércoles a cargo de la presidenta de la Cámara cántabra, María José González Revuelta; la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la UC, Rebeca Saavedra Arias; y el alcalde, Javier Camino Conde.

González Revuelta ha destacado la idoneidad de la fecha para la apertura de la exposición, en la víspera del Día del Libro, para recordar a una de las escritoras "más insignes de Cantabria y de España".

Por su parte, Saavedra ha recalcado el éxito de público que la exposición ha tenido en su exhibición en el patio del Parlamento, que se amplió dos meses más de lo previsto, ha recordado.

La exposición sobre Concha Espina se enmarca dentro del convenio de colaboración establecido entre el Parlamento y la UC con el fin de organizar actividades de carácter académico y cultural en la región.

Su propósito es visibilizar y proponer una lectura actualizada de la trayectoria y la obra de un referente "insoslayable" de la literatura montañesa, española e hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX.

El proyecto cuenta con la colaboración de varias instituciones y colecciones, tanto públicas como privadas, de dentro y fuera de Cantabria, así como la ayuda recibida por parte de la familia de la escritora, que han contribuido en la elaboración del discurso expositivo.