La mujer desaparecida en Ampuero estaba en el desván de su casa

Búsqueda de la mujer desaparecida en Ampuero - 112 CANTABRIA

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 51 años que un amplio dispositivo de emergencias buscaba desde este lunes por la noche en Ampuero fue localizada en el desván de su propia vivienda, según ha podido saber esta agencia.

La mujer fue valorada por 061 y posteriormente trasladada al Hospital de Laredo.

Un amplio dispositivo ha trabajado esta mañana para encontrarla por tierra, agua y aire. Tras la denuncia presentada por su desaparición el lunes a última hora de la tarde, el equipo de rescate del 112 y la Guardia Civil iniciaron las labores de búsqueda.

Esta mañana, ya con luz, se estableció un operativo que ha peinado la localidad de Ampuero y sus alrededores, bajo la dirección de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en el Ayuntamiento.

Se desplegaron, además de técnicos de rescate del Ejecutivo y agentes de la Guardia Civil --que aportó al GREIM, USECIC y perro de rastreo--, efectivos de Cruz Roja con misiones logísticas y subacuáticas; los drones del Gobierno, y las agrupaciones de Protección Civil de Arredondo y Santander, esta última también con unidad cinológica.

Por aire, el helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló el área de búsqueda y estaba previsto su relevo por parte de la aeronave del Gobierno de Cantabria, pero finalmente no fue necesario.