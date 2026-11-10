El mundo de las abejas protagonizará la nueva decoración navideña del Parque Manuel Barquín de Torrelavega

Visita a Cristalería Robledo. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mundo de las abejas, con una gran colmena rodeada de flores, y un sorprendente bosque de setas serán los protagonistas de los nuevos escenarios que los hermanos Vicente y Alejandro Robledo están creando para 'La Navidad es Torrelavega' del Parque Manuel Barquín.

Estas nuevas creaciones se incorporarán al universo de personajes y ambientes navideños que ya forman parte de este espacio, que volverá a transformarse en uno de los principales escenarios de la Navidad de Torrelavega.

El alcalde, Javier López Estrada, acompañado por la concejal de Comercio, Cristina García, y el concejal de Obras, José Luis Urraca, ha visitado los Talleres Robledo para conocer de primera mano los trabajos que están realizando los dos hermanos, que ultiman los detalles de una nueva ambientación inspirada en la naturaleza y los cuentos.

Durante la visita, Alejandro Robledo ha explicado que este año el parque ofrecerá "una Navidad de cuento", con diferentes escenas distribuidas por sus paseos y zonas verdes.

Entre las novedades destaca una colmena gigante, acompañada de una docena de abejas y varias margaritas, así como un bosque de setas y hongos que dará forma a otro de los ambientes de este recorrido.

Pero los nuevos habitantes no estarán solos, ya que compartirán espacio con las figuras y decoraciones que los hermanos Robledo han creado en Navidades anteriores y que regresarán al Parque Manuel Barquín.

Así, los visitantes podrán reencontrarse con los animales del Polo Norte y del Polo Sur, la aldea de conejos, el barrio de Cascanueces, el árbol habitado y la fábrica de cascabeles, entre otros escenarios que volverán a formar parte de este espacio navideño.

El auditorio será otro de los puntos destacados del recorrido, puesto que en esta edición se ambientará como una fábrica de juguetes y acogerá La Casita de la Navidad, donde los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y, posteriormente, a Sus Majestades los Reyes Magos.

Toda esta ambientación estará acompañada por una iluminación especial que se extenderá por el parque, creando diferentes escenarios y rincones para disfrutar en familia.

Un recorrido gratuito que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los clásicos de la Navidad de Torrelavega y que cada edición atrae a miles de visitantes, que encuentran un parque completamente transformado para estas fechas, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Javier López Estrada ha destacado que el parque es ya un "clásico" de la Navidad de Torrelavega, y que se ha convertido en una de las principales atracciones de la programación navideña de la ciudad.

Por su parte, Cristina García ha puesto en valor el trabajo de Vicente y Alejandro Robledo, responsables de un establecimiento torrelaveguense conocido por sus "espectaculares" escaparates, especialmente con motivo de la Navidad o las Fiestas de la Virgen Grande.

El concejal de Obras, José Luis Urraca, también ha destacado la importancia que ha adquirido el Parque Manuel Barquín dentro de la programación navideña y ha señalado que el objetivo es "seguir incorporando novedades que hagan de este espacio un lugar especial para disfrutar en familia".

En este sentido, García ha avanzado que una de las novedades de esta edición será la instalación de una pista de hielo frente al pabellón Vicente Trueba, que se sumará a los atractivos del Parque Manuel Barquín y ampliará las propuestas de ocio para disfrutar en familia durante las fiestas.