El MUPAC acoge un taller para niños sobre la evolución humana a través de sus herramientas

Cartel taller. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha convocado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) un taller destinado a niños entre 8 y 12 años para que conozcan la evolución humana a través de sus herramientas.

Los talleres, que serán gratuitos, se llevarán a cabo el próximo fin de semana, 28 y 29 de marzo, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

La actividad se centrará en la fabricación y uso de utillaje y su evolución a lo largo de la Prehistoria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El objetivo de esta propuesta se centra, sobre todo, en el conocimiento de los objetos de uso práctico, para acercarse a los modos de vida y al pensamiento de las gentes del Paleolítico, teniendo en cuenta los cambios técnicos y tipológicos que acompañan a la evolución biológica y cultural.

Así, los participantes podrán ver y manipular las primeras herramientas fabricadas por los ancestros en el género Homo, conociendo cuándo y quién las fabricó.

También verán cómo, a través del tiempo, los utensilios se transforman al compás de la evolución biológica y de los cambios en los modos de vida.

Finalmente, fabricarán alguno de los útiles paleolíticos, comprobando que "hasta los más sencillos tienen su complejidad".

El aforo es limitado, por lo que para participar en la actividad se requiere reserva previa llamando al teléfono 942 209 922, a partir de este martes, 24 de marzo, en horario de apertura del museo.

AMPLIACIÓN EXPOSICIÓN DOCTOR MADRAZO

Por otro lado, la Consejería de Cultura ha decidido ampliar hasta el próximo 20 de abril la clausura de la exposición 'Memoria de una visión humanista' debido a la "gran acogida" de público que ha tenido a lo largo de estos meses.

Esta muestra ofrece un recorrido por el legado del doctor Enrique Diego-Madrazo y Azcona, que puede verse en la sala Piti Cantalapiedra, de la Biblioteca Central de Cantabria.

El consejero Luis Martínez Abad ha señalado que con esta muestra que conmemora el 175 aniversario de su nacimiento y es una "buena ocasión" de recuperar y conocer la trayectoria profesional y el pensamiento de "uno de los grandes científicos de esta tierra, una de las grandes personalidades del pasado siglo".

Asimismo, ha puesto en valor los "esfuerzos" del Gobierno de Cantabria por difundir la vida y obra de este precursor de la medicina moderna, tras adquirir su casa en la Vega de Pas con el objetivo de conocer y reflexionar sobre la figura de este médico y humanista.

La exposición se estructura en seis bloques: Biografía; Linaje, infancia y juventud; Quirófano de Vega de Pas; Escuelas Públicas; Libros y escritos del doctor; y Piezas singulares.

Además, y gracias al trabajo de recopilación que ha realizado Gomez Arroyo, podrá verse el primer quirófano original que doctor Madrazo instaló en su Sanatorio Quirúrgico de Vega de Pas en 1894.

Además, una de las piezas excepcionales que se pueden ver es un inhalador de 1908 conocido como 'La máscara de la reina', al haber sido utilizado por el doctor en una intervención quirúrgica que practicó a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, madre del rey Alfonso XIII.

La exposición se complementa con los escritos realizados por el propio Gómez Arroyo y las composiciones fotográficas de gran formato que el artista Chema Prieto ha realizado específicamente para la ocasión.