El MUPAC convoca un taller pedagógico centrado en las fiestas de la antigua Roma

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) ha convocado este fin de semana un nuevo taller para niños a partir de los 8 años centrada en las fiestas de la antigua Roma.

Promovido por la Consejería de Cultura, está destinado a niños mayores de 8 años y se celebrará el sábado 14 y domingo 15, en dos sesiones a las 10.30 y a las 12.00 horas.

El Gobierno ha informado que en este taller los participantes "viajarán" a una de las fiestas más espectaculares de época romana para descubrir cómo celebraban las Saturnalia, entre banquetes, regalos y recetas.

En este sentido, tendrán la oportunidad de conocer y elaborar algunos de los dulces más populares del mundo romano, hechos con miel, frutos secos, queso y especias y, para ello, seguirán recetas inspiradas en los textos clásicos como los de Apicio.

Una experiencia gastronómica e histórica donde la cocina se convierte en una ventana al pasado, ha definido el Ejecutivo.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde el martes 10, en horario de apertura del museo. La actividad es totalmente gratuita.