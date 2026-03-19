El Museo de Altamira acoge la 27ª Asamblea General y el Simposio anual del Consejo Europeo de Arqueología

Una persona visita la exposición ‘Emilia Pardo Bazán. Una pionera en Altamira’ - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, dependiente del Ministerio de Cultura, acoge la 27ª Asamblea General y el Simposio anual del Consejo Europeo de Arqueología, que se celebran desde hoy jueves 19 hasta el sábado 21 de marzo en Santillana del Mar.

El encuentro está organizado por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Santillana del Mar, con la colaboración de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria y el propio Museo de Altamira.

El Consejo Europeo de Arqueología (EAC), con sede en Bruselas y fundado en 1999, agrupa a las instituciones responsables de la gestión del patrimonio arqueológico de los 32 países miembros -entre ellos España- y un país asociado. En total, participan 90 organizaciones, incluidas las autonómicas españolas.

Su objetivo es concienciar sobre el valor del patrimonio arqueológico para la sociedad y la economía, además de potenciar su protección. Además, fomenta la cooperación, promueve el intercambio de información y asesora sobre la gestión del patrimonio arqueológico. España forma parte del EAC desde 2021.

El evento, que se celebra cada mes de marzo, tiene un formato híbrido. En 2025 la cita fue en Gdansk (Polonia) y este año el relevo lo toma el Museo de Altamira.

El tema del encuentro es 'Tender puentes entre fronteras en la protección del patrimonio: hacia las mejores prácticas para la prevención de delitos arqueológicos', una cuestión clave para las organizaciones miembro ante el incremento del expolio y el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, y donde España se sitúa como referente en buenas prácticas en este ámbito.

El simposio profundiza en el fenómeno de los delitos arqueológicos, actualiza el diagnóstico europeo y comparte buenas prácticas y las sesiones se articulan en tres bloques temáticos: el primero, centrado en las mejoras legales ante el expolio, el segundo, enfocado en la necesidad de colaboración, y finalmente las experiencias innovadoras para combatirlo.

El centenar de participantes realizarán una salida para conocer diversos sitios arqueológicos de Cantabria el sábado 21 de marzo Entre ellos, la Cueva de 'Las Monedas', la cueva de 'El Castillo' y la cueva de 'El Pendo', todas ellas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La coordinación científica del simposio corre a cargo de Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, junto con Marta Arcos y Cristina Lafuente, de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.

ASAMBLEA GENERAL DEL EAC Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Hoy jueves, la Asamblea General del Consejo Europeo de Arqueología ha celebrado una votación para la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva, entre ellos una representante de España, propuesta por el Ministerio de Cultura.

Además, la inauguración oficial ha contado con la participación de Pilar Fatás; Marjolein Verschuur, presidenta del EAC; Sara Izquierdo, alcaldesa de Santillana del Mar; Eva Guillermina Fernández Ortiz, directora general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria; y Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.