El Museo Altamira invita a reflexionar sobre el cuerpo humano con la exposición 'El susurro de la sombra'

Exposición 'El susurro de la sombra', de Miguel Ángel García, en el Museo Altamira - MUSEO ALTAMIRA/NOELIA DE DIOS

Esta muestra del artista visual y fotógrafo afincado en Cantabria Miguel Ángel García podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2026

SANTILLANA DEL MAR, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Altamira acoge desde este martes, y hasta el 31 de enero de 2026, la exposición 'El susurro de la sombra', de Miguel Ángel García, que propone un recorrido por la historia del arte con el cuerpo humano como hilo conductor.

El viaje temporal arranca con la primera huella humana de Neandertal hace 40.000 años y termina con las actuales marcas comerciales que utilizan siluetas humanas.

Este itinerario por las sombras en diversos formatos, impresas, proyectadas o recortadas, deja constancia de la representación del ser humano y su cuerpo y con ellas de las injusticias sociales.

"Dos huellas, separadas por cuarenta mil años, nos susurran lo mismo: que somos tránsito, pero también permanencia; que el tiempo borra los cuerpos, pero deja detrás la sombra, tenue testigo de lo que fuimos", ha explicado el artista, presente en la inauguración.

Durante el acto, la directora del museo, Pilar Fatás, ha señalado que esta exposición enlaza con líneas de trabajo ya consolidadas en la institución que dirige, como el apoyo a la creación artística contemporánea y la plasmación de la idea de que el arte está ligado a nuestra especie, desde los tiempos de Altamira hasta la actualidad.

"También apela a nuestra responsabilidad social como institución que, para un museo del siglo XXI, es ya cuestión ineludible", ha añadido.

UN RECORRIDO A TRAVÉS DE SOMBRAS Y HUELLAS

En esta muestra, el camino se inicia con el arte rupestre y la aparición de manos pintadas, como las que se pueden admirar en el techo de Polícromos de la cueva de Altamira, y continúa con Egipto y Grecia, pasando por el teatro de sombras chinescas.

El recorrido se detiene también en los retratos de sombras de esclavos, populares en el siglo XVIII antes de la fotografía, y termina con el uso de siluetas por las marcas comerciales actuales.

La muestra permite distintas lecturas de los valores culturales y sociales que se trasmiten en cada momento; así, no es solo un recorrido estético y cronológico, sino que también se plantea como una denuncia social sobre temas históricamente complejos e injustos sobre los que se ha ido construyendo el mundo que habitamos.

En una segunda lectura más profunda, las mismas imágenes invitan a reflexionar alrededor de temas de actualidad, como la trata de seres humanos y la esclavitud, el acoso sexual o el consumismo.

Miguel Ángel García ha señalado que "dos huellas, separadas por cuarenta mil años, nos susurran lo mismo: que somos tránsito, pero también permanencia; que el tiempo borra los cuerpos, pero deja detrás la sombra, tenue testigo de lo que fuimos".

EL ARTISTA

Miguel Ángel García (Madrid, 1952) es un fotógrafo y artista visual que vive y trabaja en Cantabria. Su formación artística abarca cursos de fotografía y arte contemporáneo en el Centre Pompidou de París, el Museum of Modern Art MOMA de Nueva York, la University of London y el Museo Nacional Centro de Reina Sofía de Madrid.

En su trayectoria destacan 150 exposiciones en 72 ciudades y 17 países, además de la participación en las principales ferias de arte de París, Basilea, Miami, Nueva York, Chicago, Milán, Madrid, Pekín o Estambul.

Ha obtenido el Premio Arte Laguna en Venecia; el Lens Culture Art Photography en París; el Primer Premio de Fotografía Ciudad de Santander, y una nominación para el Premio Pictet en Suiza.