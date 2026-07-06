Archivo - Música y Academia inaugura mañana su 25ª edición con Jaime Martín al frente de la Orquesta Sinfónica Freixenet - MÚSICA Y ACADEMIA - Archivo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXV Encuentro de Música y Academia de Santander celebrará este martes, 7 de julio, el concierto inaugural de su XXV edición con la actuación de la Orquesta Sinfónica Freixenet del Encuentro, dirigida por el maestro santanderino Jaime Martín.

La cita, una de las más destacadas de la programación del festival, tendrá lugar en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria a las 20.00 horas y cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP.

El programa se abrirá con la Dance Suite, Sz. 77, BB 86a, de Béla Bartók (1881-1945), una partitura escrita en 1923 para conmemorar el cincuentenario de la unificación de Budapest. A continuación sonarán las Galántai táncok (Danzas de Galánta) para orquesta, de Zoltán Kodály (1882-1967), inspiradas en las melodías tradicionales húngaras.

La segunda parte estará dedicada íntegramente a la Sinfonía núm. 1 en do menor, op. 68, de Johannes Brahms (1833-1897). Considerada una de las grandes cumbres del sinfonismo romántico, esta obra marcó la consolidación definitiva del compositor alemán en el género orquestal tras un prolongado proceso creativo que se extendió durante más de una década.

Como antesala del concierto inaugural, el Palacio de Festivales acogerá a las 19.00 horas, en la Sala María Blanchard, la charla 'Claves para escuchar el concierto inaugural', dirigida al público general y con entrada gratuita hasta completar aforo. La sesión, impartida por la musicóloga María Flores, ofrecerá una introducción al contexto histórico de las obras, su estructura y algunos de los aspectos interpretativos más relevantes del programa, apoyándose en ejemplos musicales y materiales audiovisuales.

La edición de este año volverá a contar con la codirección artística de Márta Gulyás y Luis Fernando Pérez, quienes continúan al frente del proyecto artístico iniciado en la edición pasada tras el legado del maestro Péter Csaba, impulsor, junto a Paloma O'Shea, de una de las iniciativas de formación musical más prestigiosas de Europa.

Jaime Martín, director titular de la Melbourne Symphony Orchestra desde 2022, director musical de la Los Angeles Chamber Orchestra desde 2019 y principal director invitado de la BBC National Orchestra of Wales desde la temporada 2024-2025, regresa a Santander para ponerse al frente de la formación sinfónica del Encuentro, como así hiciera en la edición de 2022.

Tras una brillante trayectoria como flautista, desarrolla desde hace más de una década una sólida carrera internacional como director de orquesta y mantiene una estrecha vinculación con el festival, del que fue director artístico y del que actualmente es asesor artístico.

Patrocinios y colaboraciones

El XXV Encuentro de Música y Academia de Santander tiene como patrocinadores principales al Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades; la Fundación Albéniz; la Escuela Superior de Música Reina Sofía; el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid; el Ayuntamiento de Santander y el Conservatorio Jesús de Monasterio.