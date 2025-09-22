El músico y compositor Alejandro Pelayo habla este martes de la música en la pintura en el ciclo 'Alucinaciones' del MAS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno de Santander (MAS) celebra este martes, 23 de septiembre, desde las 19.00 horas, una nueva sesión del ciclo 'Alucinaciones', de la mano de Alejandro Pelayo, compositor y productor de Marlango, que hablará de la música en la pintura partiendo de 'La Cagigona' de Riancho.

Este ciclo, organizado por la asociación amigosMAS, trata de ofrecer un espacio para la ensoñación y la reflexión partiendo de obras de sus propias colecciones.

En Alucinaciones, personas que no son profesionales del mundo de las artes plásticas son invitadas a seleccionar una obra del MAS, preferiblemente expuesta, que les resulte especialmente atractiva y tomándola como referencia, disertan sobre el tema que esa pieza les provoca. La sesión finaliza con un encuentro abierto entre la persona invitada y el público, para dar lugar a un coloquio entre protagonista y asistentes.

Alejandro Pelayo ha elegido la obra 'La Cagigona (a orillas del Luena)' (1901-1909), icónico óleo sobre lienzo de Agustín de Riancho (Entrambasmestas, Cantabria, 1841 - Ontaneda, Cantabria, 1929). Como es habitual, el escritor, editor y crítico Luis Salcines, miembro de la Junta directiva de la asociación de amigos del museo, presentará el acto.

Nacido en Cantabria, Alejandro Pelayo creció al piano y llegó a estudiar en la prestigiosa escuela neoyorkina The Juilliard School. Se ha formado en composición y dirección de orquesta. Ha publicado siete trabajos en colaboración con la actriz y cantante Leonor Watling bajo el nombre de Marlango. También ha trabajado en cine y teatro y ha compuesto música para campañas publicitarias de marcas como Coca-Cola, Volkswagen, Acciona, Freixenet o Metro de Madrid. En 2017 publicó en solitario 'La herida invisible' y, en 2019, 'La memoria de la nieve'.

Este año han pasado por el ciclo 'Alucinaciones' la neurocientífica Mara Dierssen, que disertó sobre la fotografía de Juan Uslé 'Looking North', Suances (2006) y la escritora Berna González Harbour, a partir de los grabados de Goya de la colección del MAS.