El músico granadino Pablo Heras-Casado recoge el premio 'La Barraca' en un acto marcado por su conexión con García Lorca

Archivo - El maestro Pablo Heras-Casado - FIS - Archivo

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado ha recogido este mediodía el premio 'La Barraca' a las Artes Escénicas que otorga anualmente la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) por su "extraordinaria" trayectoria internacional, su contribución a la ópera, su compromiso con la gran tradición musical europea y la difusión de la obra de Richard Wagner.

La entrega, que ha tenido lugar en el Hall del Palacio de La Magdalena de Santander, ha girado en torno al también granadino Federico García Lorca --a quien evoca este galardón-- y su conexión con el maestro, primer director musical español en debutar en el Festival de Bayreuth creado por Wagner en 1876 y que este año celebra su 150 aniversario. Ha recogido la distinción de manos del rector de la institución académica, Ángel Pelayo.

Heras-Casado ha mostrado su "emoción" por recibir este premio en un año "tan importante" como es el año wagneriano y en el inicio de la gira "única" del Festival de Bayreuth, que le llevará a cinco ciudades españolas.

Precisamente, esta noche cerrará la 75º edición del Festival Internacional de Santander (FIS), bajo la dirección del granadino, en su primera visita a la capital cántabra.

"Cualquier país actualmente soñaría con tener a esta orquesta... Es como sacar San Pedro del Vaticano y llevárselo de gira. Esto es patrimonio de la humanidad, es algo histórico", ha recalcado.

El músico también ha reconocido que no esperaba la conexión con el poeta que han realizado tanto el rector como la vicerrectora de Cultura, Paloma Ortiz-de-Urbina, quien ha pronunciado la laudatio. "Me siento casi avergonzado de decir el otro granadino universal", ha dicho.

En este sentido, durante su intervención, se ha retrotraído a Granada para detallar sus inicios en la música, cuando empezó proyectos "pequeñitos" para llevar la música de los primeros compositores del barroco a los pueblos granadinos, con búsqueda de recursos y pegada de carteles incluidas.

Por último, el director ha valorado estar en una institución "tan importante" como la UIMP y tener el "honor" de recoger este premio, cuando en su trayectoria ha sido "desordenado" y no ha sido "laureado" con títulos, pues dejó sus estudios en la Universidad de Granada por la música.

"Gracias por este honor tan grande que nos dais a Wagner, a la música y a mí personalmente", ha finalizado.

Por su parte, el rector, además de hacer hincapié en la conexión de Heras-Casado con Federico García Lorca, ha hecho referencia a las actividades culturales que la UIMP ha realizado sobre la figura del poeta, del que ha recitado partes de algunos poemas.

Mientras, la vicerrectora ha destacado en la laudatio la carrera internacional del premiado, del que ha ensalzado su contribución "de manera excepcional" a mantener "viva" la obra de Wagner, tanto en España como en los grandes escenarios mundiales.

En este sentido, y en línea con el rector, ha profundizado en la conexión del maestro con García Lorca, que "desde Granada llevó su palabra y su teatro al mundo, y Pablo ha llevado desde Granada su música y su extraordinario talento como director a los grandes teatros de ópera internacionales".

Además, Ortiz-de-Urbina también ha subrayado que el galardón se le concede por representar "como granadino universal esa cultura abierta al mundo que forma parte de los valores" de la UIMP.

Desde su primera edición, este premio --que ha alcanzado la número 18-- ha reconocido la trayectoria de creadores como Lola Herrera, Mario Gas, Carmen Linares, Juan Mayorga, Aida Gómez, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Ana Belén o Rodrigo Cuevas.

Posteriormente, el distinguido ha protagonizado la nueva cita de los 'Encuentros Magistrales. Grandes Músicos' de la UIMP.

HERAS-CASADO

Heras-Casado es uno de los directores de orquesta españoles de mayor prestigio internacional. Reconocido como uno de los grandes intérpretes wagnerianos de la actualidad, fue el primer director musical español en debutar en el Festival de Bayreuth, donde dirige regularmente 'Parsifal' desde 2023 y ha sido elegido para ponerse al frente de una nueva producción de 'El anillo del Nibelungo'.

Director invitado de las principales orquestas y teatros de ópera del mundo, su trayectoria lo sitúa entre las figuras más destacadas de la dirección musical contemporánea.