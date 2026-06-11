Nace el Astillero Beer Fest, con cuatro días de cerveza artesana, conciertos y gastronomía en La Fondona

Nace el Astillero Beer Fest, cuatro días de cerveza artesana, conciertos y gastronomía en La Fondona - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Astillero Beer Fest abre este jueves sus puertas en La Fondona y convertirá este espacio durante cuatro días en el epicentro de la cerveza artesana, la música en directo y la gastronomía, con una programación pensada para disfrutar en familia.

Organizada por La Ruta del Lúpulo con la colaboración del Ayuntamiento de Astillero, esta nueva cita reunirá hasta el domingo a productores llegados de distintos puntos de España y permitirá degustar más de 80 variedades de cerveza artesana, incluidas opciones sin gluten.

La iniciativa nace con el objetivo de acercar al público la cultura cervecera artesanal y ampliar la oferta de ocio y dinamización del municipio, ha informado el Consistorio.

El concejal de Participación Ciudadana, Rubén González, ha explicado que el equipo de Gobierno quiere seguir incorporando nuevas propuestas "que hagan de Astillero un municipio vivo, atractivo y con actividad durante todo el año".

"El Astillero Beer Fest llega para ofrecer una experiencia diferente que combina gastronomía, música y convivencia, y esperamos que esta primera edición sea el inicio de una cita que pueda consolidarse en nuestro calendario", ha confiado.

Además de la oferta cervecera, el festival contará con una completa programación musical que arrancará esta noche y continuará durante todo el fin de semana, así como con una zona gastronómica formada por siete food trucks y talleres infantiles gratuitos.

Con entrada libre y actividades para todos los públicos, el Astillero Beer Fest se presenta como una de las principales novedades de la programación de ocio del municipio y una oportunidad para atraer visitantes, impulsar la actividad local y disfrutar de un ambiente festivo en un entorno "privilegiado" como La Fondona, ha concluido el Consistorio.