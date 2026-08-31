Nace la Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria y convoca una manifestación este sábado en Santander

Presentación de la nueva Plataforma por la Enseñanza Pública - EUROPA PRESS

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del profesorado (CCOO, STEC y Anpe) han unido sus fuerzas con el Frente de Estudiantes y 15 AMPA de colegios e institutos de Cantabria para crear la nueva Plataforma por la Enseñanza Pública.

Así lo han presentado los diferentes organismos este lunes, en rueda de prensa, en la que han anunciado que la primera acción de la entidad será una manifestación, este sábado, 5 de septiembre, a las 12.00 horas.

La protesta saldrá de la Consejería de Educación, en el Río de la Pila, y llegará hasta la plaza de Correos aunque, como en otras manifestaciones convocadas por la Junta de Personal Docente, pasará por la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa.

La Plataforma ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa a participar en la manifestación para mostrar su rechazo "por los recortes que en este momento está sufriendo la enseñanza pública" de la comunidad autónoma, ya que, según ha asegurado, hay "más de 108 puestos de trabajo" menos respecto al curso anterior.

Por otra parte, la presidenta del AMPA del CEIP Pedro del Hoyo, María Jesús Beitia, ha afirmado que este nuevo estamento ha nacido "de la convergencia plural y diversa de docentes, familias y alumnado", los cuales se movilizan "por la convicción de que la educación pública es un pilar social insustituible y un compromiso colectivo y compartido".

"La educación pública trasciende intereses partidistas y gestiones cortoplacistas. Cantabria necesita afianzar su posición como referencia nacional y pionera en un modelo educativo comprensivo, equitativo, inclusivo y garante de la igualdad de oportunidades, independientemente del origen socioeconómico o geográfico del alumnado", ha subrayado.

Para Beitia, la calidad del sistema educativo "no admite parches ni improvisaciones", sino que necesita "una visión estratégica, democrática y eminentemente pública".

En este sentido, ha demandado una planificación educativa pública "rigurosa y un incremento sostenido de la inversión presupuestaria para garantizar recursos adecuados en todas las etapas educativas".

Y ha defendido que se debe defender la educación pública "frente a los conciertos educativos".

Así, ha exigido la revisión anual y progresiva de las subvenciones y conciertos educativos a la enseñanza privada, ya que, ha opinado que "el crecimiento desmedido de la red privada concertada va en directo detrimento de la escuela pública favoreciendo la segregación social y debilitando el sistema común de todos".

También ha solicitado la "absoluta gratuidad" de la educación pública en todas sus dimensiones, conb el objetivo de garantizar el acceso "gratuito a comedores sociales escolares, transportes, actividades complementarias y materiales didácticos".

"Rechazamos rotundamente la mercantilización del derecho fundamental a la educación, gestión pública directa e internalización de los servicios. Exigimos la gestión pública y directa de todos los servicios prestados en los centros educativos, comedor, madrugadores, actividades extraescolares, limpieza, transporte y personal de apoyo por parte de la Consejería de Educación", ha apostillado.

En esta misma línea, ha instado al área liderado por Sergio Silva (PP) a que frene "las privatizaciones y la externalización laboral".

Y ha pedido a la Consejería "la modernización, mantenimiento y equipamiento digno de los colegios e institutos públicos" de Cantabria, además de "diálogo, transparencia y gestión participativa".

"Reclamamos una interlocución abierta y transparente con las administraciones educativas y que las decisiones se tomen escuchando de manera efectiva a la comunidad educativa", ha sentenciado.

Sobre este asunto, ha llamado a los diferentes entes de los centros y localidades de Cantabria para que participen en este espacio, se tejan alianzas desde cada municipio y a que defiendan "activamente el presente y el futuro de la educación".