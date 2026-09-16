Los nacimientos en Cantabria crecen un 0,32% hasta julio, el primer incremento desde diciembre de 2024

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SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos en Cantabria han crecido en los siete primeros meses del año un 0,32 por ciento, aunque siguen mas de un punto por debajo que la media nacional (+1,39%), según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento rompe la tendencia descendente continuada que venía registrando la comunidad autónoma desde hace año y medio. Y es que desde diciembre de 2024, no se registraba un incremento en el número de nacimientos.

Pese a revertirse la tendencia iniciada desde enero de 2025 tras un 2024 en el que la región lideró el incremento de natalicios, el crecimiento en Cantabria es el segundo más tenúe de las 14 comunidades autónomas que han registrado incrementos en lo que va de año.

En julio se registraron en Cantabria 271 nacimientos, 17 más que en el mismo mes del año pasado. Hasta este mes la cifra de alumbramientos en la comunidad asciende a 1.739, que son seis más que en igual periodo de 2025.

Y en cuanto a las edades de las madres, el arco de aquellas entre 30 y 39 años es el que acumula mayor número de nacimientos hasta julio, un total de 1.132, que suponen 47 menos que en lo siete primeros meses del año pasado.

De ese total, 185 se produjeron en julio, diez más que en el mismo mes de 2025.

Por otra parte, las madres de 20 a 29 años han acumulado en lo que va de año un total de 371, 50 de ellos en julio.

Mientras, las mujeres de 40 a 44 han sumado 198 --24 más que en el acumulado de los siete primeros meses de 2025--, de los que 27 fueron en julio.

Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado hasta julio 20 nacimientos, cuatro de ellos en ese último mes.

Y en lo que va de año no ha habido ningún nacimiento de mujer menor de 15 años y solo dos de una mayor de 50 --ninguno en julio--. Además, ha habido 16 de mujeres de 45 a 49 años, cinco de ellos en el séptimo mes del año.

DEFUNCIONES

Por otro lado, Cantabria ha registrado 4.014 defunciones hasta la semana 35 del año (que abarca del 24 al 30 de agosto), lo que supone un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, un descenso mayor que el registrado a nivel nacional, que es del 0,87%, y el tercero más acusado por CCAA tras el de Cataluña (-3,8%) y Castilla y León (-2,96%).