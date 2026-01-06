La noche de Reyes en Santander se salda con denuncias a un bar, dos viviendas y un local

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La noche de Reyes en Santander se ha saldado con denuncias a un negocio hostelero por incumplir la normativa y a dos viviendas y a un local por molestar al vecindario con ruidos.

El establecimiento hostelero está ubicado en la calle San Luis y ha sido denunciado por poner música sin permiso y por no tener visibles los carteles de 'Hoja de reclamaciones', 'Prohibida la venta de alcohol a menores' y 'Prohibido fumar', según ha detallado en un comunicado la Policía Local.

Por su parte, las viviendas denunciadas por molestar a los vecinos con música y voces altas están situadas en la calle Alta y en la calle Asilo de la capital cántabra.

Y el local denunciado por ruidos está ubicado en la plaza Dionisio Ridruejo.

INCENDIO DE TRES CONTENEDORES

Además, esta mañana los Bomberos de Santander han extinguido un incendio que ha afectado a tres contenedores en la calle Matilde de la Torre.

Al lugar se desplazó un autotanque con seis bomberos, que apagaron el fuego, y patrullas de la Policía Nacional y Local.