Normalidad en puntos preferentes de observación de Cantabria al empezar el eclipse

Gente preparada para ver el eclipse en Rostrío - EUROPA PRESS

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cantabria por el eclipse solar total de este miércoles se ha constituido con normalidad, a las tres de la tarde como estaba previsto, al igual que los cinco puestos de mando avanzado (PMA) en las otras tantas zonas de la región determinadas como preferentes para observar el fenómeno astronómico: en la Virgen del Mar, Suances, Bareyo, Medio Cudeyo y Valderredible.

A las seis de la tarde, hora y media antes del inicio del evento cósmico, la situación era de "total normalidad" en todos los PMA, ha informado la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia.

Así, entonces, en Valderredible, donde se ubica el Observatorio Astronómico de Cantabria, en La Lora, el aparcamiento estaba a un 40 por ciento de ocupación, lo que indica que "la gente está llegando de forma escalonada, lo cual nos está viniendo muy bien", ha admitido la portavoz del Ejecutivo.

Y lo mismo sucedía en la Virgen del Mar, en Santander, en Suances, y en Bareyo, donde el faro de Ajo es lugar preferente para ver el eclipse, ha señalado en declaraciones a los medios.

La meteorología en estas zonas es "de normalidad absoluta", excepto en la cumbre de Peña Cabarga, que "está encapotada" y donde la situación "va a ir a peor y desde este lugar no va a haber visibilidad del eclipse", ha avisado Urrutia.

Por eso, el CECOP ha decidido dividir en dos el PMA habilitado en este lugar y trasladar la mitad al polígono industrial de Heras, desde donde parten las lanzaderas a la cima, para que la gente que ha subido tenga la oportunidad de bajar.

NORMALIDAD EN LAS CARRETERAS

En cuanto a las carreteras, tanto en las autonómicas como en las estatales hay "plena normalidad" y las que se han ido cortando desde las cuatro de la tarde eran las previstas, dentro del operativo organizado, por lo que "no hay colapso de nada".

La consejera ha citado unas "pequeñas" retenciones en el puente de San Vicente de la Barquera pero ha asegurado que es algo "totalmente normal" por la forma en que se ha restringido el acceso en el lugar, y está también "todo dentro de la normalidad".

Además, ha indicado que hay un coche averiado en el túnel de Gedo que ha provocado también "pequeñas retenciones" en la Autovía de la Meseta A-67 en dirección Palencia y en la carretera nacional N-611 y que "a lo largo de la tarde se irán solventando".

"Yo creo que la gente nos ha hecho caso: los ciudadanos son responsables y hay total previsión. La gente, de forma escalonada, está llegando a las zonas y esperemos que la meteorología nos permita observar ese eclipse con total plenitud, ya que hemos tenido como comunidad autónoma el privilegio de que se vea de forma total", ha valorado Urrutia.