La nueva edición de 'La Noche es Joven' arranca el viernes con talleres y escape rooms - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de primavera de 'La Noche es Joven', el programa de ocio nocturno alternativo del Ayuntamiento de Santander, arranca el próximo viernes, 10 de abril, con una programación de actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de entre 15 y 30 años.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha avanzado que esta semana se desarrollarán los primeros talleres, que se sucederán durante los viernes de abril y principios de mayo, y ofrecerán 73 sesiones en espacios como el pabellón y el centro cívico de Numancia y Espacio Joven.

Las temáticas abarcan desde K-pop, grafiti y parkour hasta cocina asiática, repostería y defensa personal, ha informado el Consistorio.

Además, el viernes comenzarán los 'escape rooms' en las salas La Clave, 3criptados, Xkapa y Escape Santander, mientras que el sábado, 11 de marzo, llegarán los primeros eventos.

El deporte y la aventura tendrán protagonismo con actividades como escalada en el Quality Climbing Center (20.30 horas) y paintball en Cueto (21.00 horas).

La responsable municipal ha animado a los jóvenes a participar en una propuesta pensada para disfrutar del tiempo libre de forma saludable, conocer gente nueva y vivir experiencias diferentes en la ciudad.

Méndez ha subrayado que esta edición vuelve a apostar por actividades al aire libre, deportivas y creativas, e incorpora nuevas propuestas adaptadas a las nuevas tendencias juveniles, en las que se rompen las barreras entre público y artistas.

La programación consolida un modelo de ocio alternativo "más creativo, participativo, saludable y no consumista", ha remarcado.

PROGRAMACIÓN

Entre otras, destacan los Urban Games (25 de abril), que incluirá lanzamiento de hachas, rugbowl y el escape hall 'Moorder'; el circuito de tirolinas en TirolinasGo Santander y una jornada de 'Aventura en el agua' con surf, canoas, paddle surf y snorkel.

La vertiente cultural incluirá citas como el cine premium el 18 de abril, una noche de cortometrajes cántabros en la Filmoteca el 2 de mayo y el Festival de Arte Urbano el 9 de mayo en el Espacio Joven, con danza, graffiti, concierto y una batalla de gallos.

También celebrará talleres de ilustración y micro abierto, además de actividades propias del centro como el Vivero de Realidad Virtual y visita guiada a la exposición 'Flying Lovers' en las Naves de Gamazo; un cluedo en vivo en el Parque de Bomberos Voluntarios y eventos especiales como 'Santander a Oscuras' o 'Humor y Tapas' en la azotea de Tabacalera.

La programación culminará con actividades como 'Explora tu ciudad', el evento musical 'Mar de Jóvenes' a bordo de los barcos de Los Reginas, y una gran fiesta final el 13 de junio en la campa de La Magdalena, que incluirá el Prix Joven Santander, una competición por equipos retransmitida en directo.

'La Noche es Joven' ha sido reconocido por el Instituto de la Juventud (INJUVE) como proyecto de buenas prácticas a nivel nacional, y por el Instituto Europeo de Innovación en Políticas Públicas, que lo seleccionó como finalista en sus premios internacionales por su compromiso con los jóvenes y la cohesión social.

Los jóvenes interesados pueden ampliar información a través de la web www.juventudsantander.es o en Instagram (@lanoche_esjovensdr).