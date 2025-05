Nuevas dataciones confirman el primer arte rupestre de Altamira en hace más de 32.000 años

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha publicado un nuevo estudio que confirma que el primer arte rupestre de la cueva ubicada en Santillana del Mar se realizó hace más de 32.000 años.

La revista 'Journal of Archeological Science' ha dado a conocer los resultados de las dataciones de las figuras más antiguas del Techo de Polícromos, anteriores a los famosos bisontes.

Según ha informado este lunes el Museo, el artículo científico revisa la cronología de las primeras etapas del arte rupestre del Techo de Polícromos.

Los resultados actuales validan las primeras dataciones obtenidas por este mismo método, que fueron publicadas en la revista 'Science' en 2012. Entonces, las fechas obtenidas fueron de 21.992 +/- 119 años para un gran caballo pintado en color rojo y 35.931 +/- 317 años en el caso de uno de los signos rojos.

El empleo del método del Uranio-Torio ha permitido fechar algunas de las diminutas costras de calcita que recubren las pinturas rupestres. La muestra se obtiene mediante el raspado con un bisturí de la costra situada por encima de las pinturas, por lo que las pinturas no son dañadas y la conservación de las mismas "está garantizada".

En el caso de Altamira, la costra se ha formado con posterioridad a la realización de la figura, por lo que las fechas obtenidas son, en realidad, la antigüedad mínima de la representación.

NUEVAS FECHAS PARA EL TECHO DE POLÍCROMOS

En 2020 y 2022 se recogieron cuatro muestras que fueron analizadas en el laboratorio de la Universidad de Nanjing (China). Tres de ellas proporcionaron nuevas dataciones, mientras que la cuarta mostraba signos de contaminación y sus resultados no han podido ser utilizados.

De ellas, dos muestras se tomaron del mismo signo claviforme y caballo rojo que ya habían sido datados en 2012, mientras que las otras dos se obtuvieron de otros dos caballos, también pintados en rojo y muy similares estilísticamente al anterior, que no habían sido datados hasta ahora.

En 2024 se tomaron también tres muestras de sedimento del suelo de la Sala de Polícromos y de una de las galerías del interior que han permitido corregir las fechas del arte rupestre y calcular la actividad detrítica de Altamira para comprobar si existe contaminación que pudiera afectar a las dataciones de las pinturas.

Las nuevas dataciones han proporcionado resultados muy similares a los ya publicados anteriormente en 'Science'. Así, estas nuevas fechas han proporcionado una edad mínima para el signo rojo de 32.790 +/- 4.830 años y de 22.600 +/- 70 años para el caballo pintado en rojo.

Además de estas dos fechas, se ha obtenido una nueva datación para otra figura de caballo cuya realización se habría producido con anterioridad a 32.020, +/- 170 años, que es la fecha proporcionada por la costra calcítica que la recubría parcialmente.

EL COMPLEJO MUNDO SIMBÓLICO DEL TECHO DE POLÍCROMOS

Estas fechas representan un horizonte artístico muy antiguo y varios milenios anterior a la realización de los conocidos bisontes polícromos, datados hacia 14.500 años antes del presente.

Plantean una frecuentación de este espacio simbólico durante milenios, en los que artistas de épocas distintas dejaron sus creaciones en el Gran Techo de Altamira.

Así pues, este estudio permite seguir profundizando en las primeras etapas de desarrollo artístico de Altamira.

Las fechas obtenidas acercan en el tiempo la realización de los grandes caballos rojos y los signos, evidenciando el complejo mundo simbólico del 'Homo sapiens' desde los inicios del Paleolítico superior y la convivencia de representaciones abstractas, en el caso de los signos, con las figurativas, como son los caballos.

Este nuevo estudio permite validar dataciones obtenidas por el mismo método de Uranio-Torio con más de 10 años de diferencia y por laboratorios distintos.

PROYECTO 'FIRST ART'

Este artículo ha sido resultado del trabajo multidisciplinar realizado desde el año 2018 por el proyecto 'First Art'. Uno de sus objetivos es el estudio de las primeras representaciones de arte rupestre, y dentro de esta línea de investigación está el estudio de las fases más antiguas el Techo de Polícromos de Altamira.

En él ha trabajado un equipo multidisciplinar internacional integrado por personal del Museo de Altamira, la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Estudios CampoGibraltareños, la Nanjing Normal University (China), la Australian National University (Australia), la Universidade de Coimbra (Portugal), el Polytechnic Institute of Tomar (Portugal), el Institute of Earth and Memory (Portugal), la University of Liverpool (Reino Unido) y el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology: Leipzig (Alemania).