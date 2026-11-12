Nueve proyectos tecnológicos presentan ante el jurado sus propuestas en la recta final del programa EiBTS de SODERCAN

Jurado de los premios - SODERCAN

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve proyectos empresariales innovadores han presentado este jueves ante el jurado sus propuestas en la fase final de la segunda edición del Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBTS) de SODERCAN.

Se trata de LAPROA Biotech, CO2nversions, Biomaglight Technologies, Swim Division, Vamos Rural, Datos Ninja, Archihorn, Intellcyst y Particle Care Technologies, nueve iniciativas que abarcan campos como la economía azul y la biotecnología, descarbonización, tecnologías sanitarias, deporte, turismo rural, inteligencia artificial y sistemas acústicos de altas prestaciones.

Según ha informado SODERCAN (www.sodercan.es), cada uno de los equipos ha dispuesto de diez minutos para defender ante el jurado su proyecto, modelo de negocio y potencial de crecimiento.

La sesión da paso a la deliberación que determinará los proyectos premiados en esta segunda edición, que se conocerán en la gala final el 3 de diciembre.

La convocatoria recibió 44 proyectos empresariales, de los que 19 accedieron a la fase inicial de formación. Diez pasaron posteriormente a las mentorías individuales y, finalmente, nueve concurren a esta fase final del programa.

Los proyectos finalistas muestran distintas formas de convertir conocimiento y tecnología en soluciones orientadas al mercado.

LAPROA Biotech desarrolla soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito de la acuicultura y la gestión sostenible de sistemas acuáticos. Su proyecto combina diferentes tecnologías para contribuir a mejorar la eficiencia, el control y la sostenibilidad de este tipo de instalaciones.

CO2nversions trabaja en el ámbito de la descarbonización y la sostenibilidad empresarial, desarrollando soluciones que combinan tecnología, ingeniería y consultoría para ayudar a las empresas a avanzar en la medición y reducción de su impacto ambiental y en sus estrategias de transición hacia modelos más sostenibles.

Biomaglight Technologies desarrolla un proyecto de tecnología aplicada al ámbito de la salud y el bienestar, con especial atención a posibles aplicaciones relacionadas con la rehabilitación y la fisioterapia.

Swim Division es una iniciativa tecnológica vinculada a la natación y los deportes acuáticos. El proyecto desarrolla herramientas digitales orientadas a facilitar el entrenamiento, el seguimiento de la actividad y el acceso a contenidos y recursos especializados para deportistas.

Vamos Rural desarrolla una plataforma digital orientada a impulsar el turismo rural y las experiencias vinculadas al territorio, facilitando la conexión entre viajeros y pequeños operadores, profesionales y proveedores locales.

Datos Ninja desarrolla una iniciativa de formación y divulgación especializada en datos e inteligencia artificial, dirigida tanto a profesionales como a personas interesadas en adquirir y mejorar sus conocimientos en estas tecnologías. Combina formación, contenidos especializados y comunidad.

Archihorn desarrolla soluciones innovadoras en el ámbito de los sistemas acústicos y la reproducción de sonido de alta calidad, aplicando conocimientos especializados de acústica y diseño al desarrollo de sus productos.

Intellcyst trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito de la salud de la mujer, utilizando herramientas digitales y análisis de datos como apoyo a los profesionales sanitarios.

Por último, Particle Care Technologies, spin-off del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), desarrolla tecnología aplicada al ámbito sanitario y a los tratamientos médicos con radiación, con el objetivo de contribuir a mejorar el control y la seguridad de determinados procedimientos clínicos.

FORMACIÓN, MENTORING Y PREMIOS

El programa EiBTS de SODERCAN está concebido como un itinerario de acompañamiento para facilitar la creación y el escalado de iniciativas empresariales intensivas en conocimiento y tecnología.

Los 19 proyectos seleccionados inicialmente participaron en talleres grupales sobre liderazgo y estrategia, desarrollo de negocio, recursos financieros, marketing y comunicación y capacitación tecnológica. Los proyectos con mayor proyección pasaron después a una segunda fase de mentoring individual para desarrollar, complementar o perfeccionar sus planes de negocio.

La última fase contempla premios económicos para los proyectos mejor valorados. El programa establece un primer premio de 30.000 euros, un segundo de 25.000 y un tercero de 20.000 euros, además de accésit de 10.000 euros. Los proyectos premiados dispondrán asimismo de acompañamiento para su presentación a redes de inversores privados y entidades públicas de financiación.