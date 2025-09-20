El nuevo buque oceánico de la Guardia Civil realizará escala en Santander y se podrá visitar este martes - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil, que fue entregado al cuerpo el jueves en Vigo, recalará este lunes, 22 de septiembre, en el puerto de Santander donde realizará su primera escala.

El buque se podrá visitar durante la jornada del martes, día 23, en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Se encontrará atracado en el muelle Almirante, en la zona de la Estación Marítima. Así, la entrada para la visita se realizará por el acceso peatonal del vallado anterior a la terminal, en la calle Antonio López. Se aconseja portar calzado cómodo.

La visita será guiada por los guardias civiles del Servicio Marítimo que prestan servicio en el propio buque, quienes explicarán el trabajo que realizan desde dicha embarcación, ha informado la Delegación del Gobierno.

Tras la jornada de puertas abiertas, el buque continuará su servicio por aguas del Mar Cantábrico, para después dirigirse a su base en Cádiz.