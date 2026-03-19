El nuevo edificio de elefantes de Cabárceno llevará el nombre del veterinario Santiago Borragán

El Consejero De Turismo, Luis Martínez Abad, En Cabárceno - GOBIERNO

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno licitará antes de que termine este mes de marzo las obras del nuevo edificio de elefantes que se construirá en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que llevará el nombre del veterinario de estas instalaciones Santiago Borragán como reconocimiento a "su profesionalidad, implicación personal y cariño por los animales, que le han convertido en uno de los veterinarios más respetados tanto a nivel nacional como europeo".

Así lo ha dicho este jueves en una visita a Cabárceno el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, que ha subrayado que con esta decisión se pone en valor la "excelente" labor de conservación que desde hace más de 30 años llevan a cabo Borragán y su equipo, que han conseguido que Cabárceno albergue hoy en día la mayor manada de elefante africano fuera de su hábitat natural, lo que ha consolidado al parque como un lugar "referente a nivel mundial" en la conservación de esta especie.

Y ha enumerado alguno de los proyectos que el equipo de profesionales ha llevado a cabo con éxito, como la crianza de cuatro hembras de elefante a biberón. Un hecho excepcional que no se había conseguido realizar e ningún parque de estas características anteriormente y que además sirve como protocolo de actuación para futuras intervenciones", ya que se ha logrado que los ejemplares se incorporen sin problemas en la manada.

En cuanto a la construcción del nuevo edificio de elefantes, que supone una inversión de 4,5 millones de euros --"una de las mayores de cuantías se han destinado a este espacio"--, tendrá un plazo de ejecución de unos nueve meses y, según el consejero, será un "referente a nivel internacional".

Por otro lado, Martínez Abad ha indicado que están en fase de valoración las ofertas presentadas para el tobogán alpino que albergará también Cabárceno y que el objetivo es firmar el contrato "a finales de abril o mayo". A continuación, se redactará el proyecto de ejecución, que llevará entre tres y cuatro meses, para después iniciarse las obras.

El titular de Turismo ha puesto de relieve que el Gobierno de Cantabria realizará una inversión "sin precedentes" de más de 12 millones de euros en la mejora y construcción de nuevas instalaciones en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que el año pasado alcanzó los 647.000 visitantes. Esto le convierte en "uno de los principales atractivos turísticos de nuestra región" y, por volumen de visitas, la instalación más importante de las gestionadas por CANTUR.

"Conscientes de esta importancia", desde el Ejecutivo se ha decidido acometer una serie de obras y mejoras tanto en instalaciones ya existentes como en la construcción de otras nuevas.

OTRAS ACTUACIONES

Así, Martínez Abad ha desgranado actuaciones ya finalizadas, como la renovación de la cubierta de la cuadra de addax, y otras en ejecución como la renovación de cierres y miradores en varios recintos de animales, que finalizará en "seis u ocho meses" tras una inversión de más de un millón de euros. También, en el ámbito de la hostelería, ha citado la mejora de la hamburguesería de Osos y la ampliación de la terraza de la cafetería de La Mina.

Además, ha destacado que están "a punto de comenzar" las obras del nuevo edificio de guarda y recinto de licaones, cuya inversión supera los 200.000 euros, y que después de Semana Santa comenzarán las obras para el saneamiento integral del parque por más de 650.000 euros.

Asimismo, y una vez recibido el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), ha avanzado que se licitará la tercera fase del cierre perimetral del parque y la nueva cuadra para el hipopótamo anfibio, además de que espera poder licitar antes del verano la nueva cuadra de dromedarios y camellos, una vez se disponga de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Penagos.

Por último, otras actuaciones que se llevarán a cabo durante este año serán la mejora de las pérgolas de los leones marinos, las obras de adaptación interior en el recinto del reptilario o las mejoras en el recinto de jirafas.

En su visita, el consejero ha estado acompañado por la directora general de CANTUR, Inés Mier; el responsable de proyectos, Roberto Cayón; y el director de Cabárceno, Michel Valdés, así como parte de su equipo, encabezado por el veterinario jefe Santiago Borragán.