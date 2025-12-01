El nuevo mapa de transporte introduce rutas, transporte a demanda y reduce a seis las concesiones

Archivo - Estación de autobuses de Torrelavega - MESAS MOVILIDAD - Archivo

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) sacará esta semana a información pública el anteproyecto del nuevo mapa concesional de transporte, que mantiene rutas "similares" al sistema actual e introduce algunas nuevas pero reduce las concesiones de 27 a 6 unificándolas para tratar de que sean "más rentables". Además, incorpora el transporte a demanda en algunas líneas para evitar autobuses que circulen vacíos.

Entre las mejoras que se introducen están las de duplicar el número de servicios diarios entre Potes y Unquera o entre Cabezón de la Sal y Renedo de Cabuérniga, incrementar un 60% los servicios entre Castro Urdiales y el Hospital de Laredo y un 14% entre Laredo y Ramales de la Victoria, dando servicio también a Limpias y Ampuero.

Además se contempla crear nuevas rutas que conectarán Solórzano y Noja pasando por Beranga, Somo y Solares pasando por Cubas, y Puentenansa y Unquera, así como otra que operará a diario entre Unquera y San Vicente de la Barquera.

El coste anual estimado del servicio será superior a 16 millones de euros, de los que el Ejecutivo prevé recaudar unos 10 --aunque espera que esta cifra aumente al mejorar las frecuencias y rutas--, con lo que asumirá un déficit de 6 millones que ya viene afrontando en la actualidad, según ha dicho este lunes el consejero de Fomento, Roberto Media, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el nuevo mapa, tras dos años trabajando en su redacción junto a la Universidad de Cantabria.

Éste se dividirá en seis corredores con varias rutas cada uno: el occidental (con 14 rutas y 8 a demanda) por los valles de Liébana, Nansa, Saja y la costa occidental; el central (con 5 rutas y 11 a demanda), por Campoo-Los Valles, el Besaya y su conexión con Santander; el de los Valles Pasiegos (13 y 5, respectivamente), que incluye el Valle del Pas, del Pisueña y del Miera; el oriental (17), que engloba Trasmiera y los valles del Asón, del Agüera y la costa oriental; el de cercanías de Santander (11), que incluye todas las líneas metropolitanas del entorno de la capital; y el de cercanías de Torrelavega (11).

El transporte a demanda se prestará mediante microbuses cuando algún usuario lo solicite -con uno que lo pida será suficiente- para evitar mantener frecuencias cuyos autobuses van vacíos.

El anteproyecto, que se publicará el miércoles 3 en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), sólo establece el número de servicios que se ofrecerán, de modo que los horarios definitivos de cada frecuencia se determinarán en la fase de licitación.

Con la publicación en el BOC se abrirá un periodo de información pública de 30 días y, una vez termine y se estudien las alegaciones, el documento irá a Consejo de Gobierno para su aprobación. A continuación, el Ejecutivo redactará los pliegos para sacar a licitación los seis contratos.

Como ha explicado el consejero, el nuevo modelo viene a actualizar un sistema con concesiones "caducadas hace más de una década" y en el que la mayor parte del servicio que se presta es "deficitario". Además, contaba con 27 concesiones distintas, "algunas muy grandes y otras muy pequeñas y de muy distinta naturaleza", por lo que se han unificado en seis.

Según Media, el nuevo mapa se ha diseñado con cuatro objetivos: ajustar la oferta a las nuevas necesidades de la ciudadanía, lograr una mayor eficiencia en el gasto público, rentabilidad en las líneas para los operadores de transporte y modernizar servicios con arreglo a criterios de "racionalidad, calidad, equidad y eficiencia".

El titular de la Consejería, de la que depende la dirección general de Transportes, ha puesto de relieve que actualizar este mapa fue un compromiso adquirido cuando llegó al cargo, y para lo que anteriormente no se había trabajado "nada".

Al hilo, ha destacado que la red de transporte público por carretera en Cantabria es un elemento "básico para la cohesión territorial y la prestación de servicios esenciales", y el número de usuarios ha crecido casi un 18,5% desde 2023. Así, a final de este año 2025 se va a superar la cifra de 5,5 millones de viajeros, más de un 6% por encima que antes de la pandemia.