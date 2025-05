La obra del puente Requejada-Suances se licitará antes de verano y se iniciará en el primer semestre de 2027

Se licitará conjuntamente redacción, ejecución y mantenimiento, y la empresa privada adelantará la inversión del Gobierno

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria licitará "antes de irnos de vacaciones de verano" los trabajos en torno a la construcción del puente que unirá Requejada y Suances, en un concurso que incluirá conjuntamente la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el mantenimiento de la infraestructura.

Con esta fórmula, el objetivo es iniciar las obras en el primer semestre de 2027, con un plazo de ejecución que se estima entre los cuatro y los cinco años hasta ver el proyecto finalizado.

Dado el volumen de la inversión, que será de mínimo 44 millones de euros solo para la ejecución de la obra, la empresa privada adelantará la financiación y el Gobierno lo irá pagando a posteriori, dentro de un modelo de financiación público-privada.

Así lo ha explicado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), al ser cuestionado por Vox acerca de si esta fórmula supondrá poner peajes en esta nueva carretera que servirá para reducir el tráfico y la duración del itinerario entre Requejada y Suances, y de la que se lleva hablando dos décadas.

"No habrá peajes" y "no estamos enmascarando deuda", ha aclarado el consejero, que ha añadido que lo que se ha hecho es "adelantar todos los plazos para que las obras puedan empezar en esta legislatura". "Tenemos una prioridad clara, que es la Requejada-Suances en obras y que no la pare nadie, y le puedo garantizar que así va a ser", ha sentenciado.

Media ha explicado que la fórmula de financiación es similar a la colaboración público privada del lote de 212 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible adjudicadas la semana pasada, y evita tener que retirar los fondos de otras inversiones.

"No estamos inventando la pólvora. Todas las administraciones de todo signo político, todas las administraciones autonómicas, incluso el Ministerio, están utilizando esta misma fórmula", ha dicho.

MÁS INVERSIONES

En la sesión plenaria, además, el consejero de Fomento ha anunciado más inversiones que llevará a cabo su departamento. En concreto, se ha referido, a preguntas del PRC, a la senda peatonal paralela a la carretera de los puentes de los municipios de Santoña, Argoños, Bárcena de Cicero y Escalante cuyo anteproyecto ha avanzado que está ya redactado así como presentado el estudio ambiental, que saldrá "esta semana, o a más tardar, la siguiente" a información pública.

Esta actuación contará con un importe de 4 millones de euros y ha asegurado que el primer tramo estará construido en "esta legislatura".

A este anuncio, los regionalista han advertido que si la obra no está licitada antes de diciembre, el PP "incumplirá" el pacto presupuestario que mantienen ambas formaciones, y por lo que han sentenciado que "quien incumple, no tiene presupuestos".

Por otra parte, también ha señalado que la Consejería acometerá obras en instalaciones deportivas por valor de 8 millones de euros con el fin de "solucionar todos esos problemas que los socialistas dejaron sin hacer".

Así, entre otras, se llevará a cabo la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Alfoz de Lloredo con problemas de inundaciones en días de lluvia; se pondrá solución a los "muchos y urgentes problemas" en la bolera del Verdoso en Santander; se construirá una pista polideportiva en Silió (Molledo) y una nueva bolera en Comillas, y se cubrirán las pistas polideportivas de Los Corrales de Buelna y Liérganes, ya en licitación y anunciadas por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, como un "compromiso" propio.

Media ha reconocido estar "muy orgulloso" de estas inversiones que "son buenas para Cantabria, son buenas para los municipios y son buenas para los ciudadanos". "Las vamos a hacer y pronto porque corren mucha prisa", ha afirmado.

Todo ello se materializará a través de una aportación dineraria realizada por el Ejecutivo a Gesvican en noviembre de 2024, objeto de una interpelación de los socialistas que buscaban conocer los criterios para conceder esta aportación y su estado de ejecución.

Según ha defendido la diputada del PSOE Ana Belén Álvarez esta aportación debería de responder a un carácter de imprevisto y urgencia, y estar ejecutada en ese mismo año, cuestiones que "no se cumplen".

Asimismo, ha cuestionado el procedimiento realizado por el Gobierno ya que, según ha relatado, la propuesta de creación de esta aportación, firmada por el consejero, dice acompañarse del certificado del director general de Gesvican sobre "inexistencia de tesorería" -requisito de Ley de Finanzas-. Sin embargo, en el momento de la firma de Media, el responsable de la empresa pública "aun no lo había firmado", puesto que lo hizo horas después, ha señalado Álvarez.

A ello, el responsable de Fomento ha contestado a la socialista que "es muy fácil: tiene el expediente, si hay algo que esté mal, vaya donde tenga usted que ir porque yo no he presionado a ningún técnico para que firme lo que ha firmado".

En cuanto a la ejecución de los proyectos fuera del 2024, ha asegurado que solo se han licitado dos porque los ayuntamientos los envían a la Consejería, departamento que los debe supervisar y devolver a los municipios si es necesario realizar rectificaciones. "Se tarda lo que se tarda", ha enfatizado.

SEVE BALLESTEROS

Por otra parte, el consejero de Fomento también ha dado cuenta en el Pleno de la pérdida de viajeros que sufre el aeropuerto Seve Ballesteros desde principio de año. Lo ha achacado a algo "absolutamente coyuntural" como es el conflicto entre Ryanair y Aena por las tasas que se aplican a las aerolíneas en los aeropuertos pequeños, y lo que ha provocado, ha dicho, la pérdida del vuelo con Alicante y que las rutas de Birmingham, Manchester y Venecia pasen a operarse únicamente durante la temporada de verano.

Refiriéndose a este conflicto, ha enfatizado que Aena, dependiente del Estado, ha conseguido beneficios "récord" con 1,6 millones de euros, para instar a los diputados del PSOE que se dirijan al ministro de Transportes, el también socialista Óscar Puente, y le pregunten "por qué sigue esta guerra con compañías de bajo coste y no le dedica un minuto y un poco de esos beneficios a subvencionar aquellos aeropuertos que tenemos dificultades para competir".

"Nosotros no seremos el aeropuerto más rentable de España, no somos Madrid, no somos Barcelona, no somos Bilbao, pero tenemos derechos", ha aseverado.