Las obras de las 212 viviendas de alquiler asequible en seis municipios empezarán en octubre y estarán en 2026

El Gobierno ha firmado este viernes con la empresa adjudicataria el contrato de colaboración público-privada para ejecutarlas

Las obras de las 212 viviendas de régimen de alquiler asequible que se van a construir en seis municipios de Cantabria (Torrelavega, Reinosa, Laredo, Santa Cruz de Bezana, Polanco y Santoña) en base a un modelo de colaboración público-privada arrancarán en octubre y estarán finalizadas a lo largo de 2026 ya que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses.

Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), que ha suscrito este viernes el contrato con la empresa adjudicataria, que como ya se había anunciado es Cobus Homes S.L.

La adjudicataria dispondrá durante 75 años del derecho de superficie para la explotación de estos inmuebles, aunque será el Gobierno regional el que continúe controlando su precio y acceso en las mismas condiciones que en el resto de promociones públicas.

Media ha explicado que la previsión es que los proyectos estén redactados a finales de julio para, posteriormente, solicitar las licencias a los ayuntamientos y empezar las obras en octubre.

Se trata de una inversión de más de 36 millones de euros y estará financiada con fondos europeos.

El consejero ha destacado que durante la construcción de estas seis promociones se crearán 350 puestos de trabajos directos y que durante su periodo de explotación la empresa constructora contratará a 15 trabajadores para su gestión.

Estas 212 viviendas, que forman parte del primer plan del Ejecutivo para la construcción de 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, se repartiran del siguiente modo: 42 se ejecutarán en Torrelavega, en la zona del Valle, en Sierrapando; 39 en Reinosa, en el solar de la Antigua Clínica en la Avenida Castilla; 37 en Laredo, en el sector VI del PGOU; 36 en Santa Cruz de Bezana, en la Avenida de la Libertad en Mompía; 30 en Polanco, en el Barrio Mijares de Rumoroso, y 28 en Santoña, en la calle Celestino del Piélago.

El consejero ha subrayado que con este nuevo paso el Gobierno ratifica que la vivienda "es una de sus apuestas más fuertes en esta legislatura", y pretende contrarrestar los efectos de la ley nacional de Vivienda.

"Esta firma es la demostración evidente de la apuesta decidida del Gobierno de la presidenta Buruaga por las políticas eficaces de vivienda. Queremos dar soluciones a todas aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre, en su mayoría jóvenes que no pueden emanciparse y afrontar su proyecto de vida por la escasez de vivienda y los altos precios que cada día no hacen más que subir", ha afirmado Media.

OTROS PROYECTOS DE VIVIENDA

Durante su intervención, acompañado por el director general de Vivienda, Carlos Montes; y el director de Gesvican, Carlos Gala, el consejero se ha referido a otros proyectos en los que su departamento está trabajando para hacer frente al problema de la vivienda en la región.

En este sentido, ha aludido a las tres viviendas protegidas y "prácticamente acabadas" que se están habilitando en un local cerrado, propiedad de Gesvicán en Orejo (Marina de Cudeyo), con una inversión de 226.000 euros.

También ha explicado que las ocho viviendas que se están ejecutando en Santillana del Mar, con una inversión de más de un millón de euros, "van a muy buen ritmo" y que las 19 de Reinosa, a las que se han destinado seis millones, están en su fase final.

Por otro lado, Media ha anunciado que en los próximos días se licitará la ejecución de las obras de otras 15 viviendas en el barrio el Zapatón y 10 en la Inmobiliaria, todas ellas en el municipio de Torrelavega, con una inversión superior a los 3,5 millones de euros.

Además, ha recordado que recientemente se ha adjudicado en 211.000 euros la construcción de otras tres viviendas en Laredo, en un local cerrado también propiedad de Gesvicán.

También continúa avanzándose en la redacción del proyecto definitivo para la ejecución de siete viviendas en Liencres, que contarán con un presupuesto de 915.000 euros.

Se trata, según Media, de unos proyectos que se sumarán a las 250 viviendas protegidas que se construirán en El Campón, y otras 24 en Cazoña, cuya inversión global es de casi 30 millones y que actualmente continúa su tramitación con sendas modificaciones puntuales en el Ayuntamiento de Santander.

Además, el consejero ha avanzado que próximamente comenzarán en El Cabildo las obras de demolición de los edificios ubicados en el solar en el que posteriormente la empresa pública Gesvican construirá nuevas viviendas.

En este sentido, Media ha vuelto a recalcar su agradecimiento a todos los municipios que han colaborado para seguir generando más vivienda pública en la región y ha avanzado que su departamento también está en contacto con otros municipios, como Castro Urdiales, Ribamontán al Mar, Ruiloba o San Vicente de la Barquera, donde se construirán viviendas asequibles para quienes no pueden acceder a ellas a través del mercado privado.

"Éstas son políticas que funcionan, estos son realidades frente a promesas que hacen otros de cientos de miles de viviendas que nunca llegan a cumplirse", ha expresado Media, que ha añadido que "en pocas fechas" se podrán anunciar "varios cientos de nuevas viviendas que se van a construir en varios municipios de Cantabria gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno".