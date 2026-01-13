Las obras del Desfiladero de La Hermida podrían adelantarse "alguna semana o mes", según Casares

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Desfiladero de La Hermida, entre Asturias y Cantabria, que acumulan una inversión de casi 114 millones de euros desde 2018 y cuya previsión inicial es que se inauguren en junio de 2026, van "muy bien" y podrían adelantarse "alguna semana o mes".

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, este martes a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que los trabajos finalizarán "en muy poco tiempo: es cuestión de pocas semanas". "No hay un día ni una fecha concreta, pero (será) en los próximos meses, en los primeros meses del año 2026", ha dicho.

Según ha indicado, se trata de una obra de una "extraordinaria complejidad", cuya idea era que pudiera estar finalizada en el primer semestre de 2026, en el entorno de junio, "si las cosas van bien".

No obstante, ha apuntado que, a diferencia de lo que pasa en muchas otras, el compromiso y la inversión del Gobierno de España han hecho posible que se puedan cumplir los plazos e incluso inaugurarse "alguna semana, algún mes antes" de lo previsto.

LOS PRIMEROS TRENES FABRICADOS EN 2026

Casares ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar el informe 'Cumpliendo las medidas socioeconómicas del Gobierno de España en Cantabria en 2025', donde también ha sido cuestionado por los nuevos trenes de Cercanías comprometidos por el Estado con Cantabria y Asturias, tras los diseñados con anterioridad que no cabían por los túneles.

"Siguen en construcción", ha trasladado el delegado, que ha señalado que se mantiene el compromiso de que "los primeros trenes puedan estar fabricados en este año 2026" para probarlos y que, en los siguientes meses, se pueda cumplir con la totalidad de la renovación de la flota.

Ha recordado que, mientras tanto, el compromiso del Ejecutivo central es mantener en 2026 la gratuidad del transporte ferroviario de Cercanías.