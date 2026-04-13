Las obras del emisario submarino de Castro Urdiales comenzarán en mayo con una inversión autonómica de 1,2 millones

El consejero de Fomento, Roberto Media, visita las obras de emergencia de Mioño - GOBIERNO

CASTRO URDIALES, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado a la empresa Marcor Xove las obras del emisario submarino de Castro Urdiales, cuya ejecución se iniciará este próximo mes de mayo con una inversión autonómica total de 1.259.000 euros con el fin de evitar los vertidos que se han venido produciendo en los últimos años en la costa castreña.

En concreto, los trabajos se han encargado a la citada empresa por 1.138.000 euros -se adjudicaron el 25 de marzo-, y la dirección de obra a Ingeconsul por unos 120.000 euros, según ha dado a conocer este lunes el consejero de Fomento, Roberto Media.

Según ha señalado, esta actuación tiene un plazo de ejecución de 11 meses y permitirá evitar los vertidos que se producen tanto desde la depuradora como desde el emisario. Asimismo, ha destacado que, una vez finalicen las obras, "se dará una solución definitiva a este problema que se lleva produciendo desde hace demasiados años".

El consejero de Fomento ha hecho este anuncio en el municipio durante la visita que ha realizado este lunes a los trabajos de emergencia que se están llevando a cabo en la antigua carretera N-634, a su paso por la localidad de Mioño, tras los desprendimientos registrados en los últimos meses en esta vía.

OBRA DE EMERGENCIA EN MIOÑO

La actuación tiene como objetivo la estabilización de dos puntos de esta carretera, actualmente de titularidad municipal, y cuenta con una inversión autonómica cercana a los 90.000 euros.

El consejero, que ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Susana Herrán, y varios miembros de la Corporación, ha recordado que el pasado mes de febrero este Ayuntamiento comunicó a su departamento estos hechos y solicitó al Ejecutivo asistencia técnica y económica para hacer frente a los trabajos.

En concreto, ha explicado que el Consistorio aprobó el 5 de marzo un decreto para declarar la actuación de emergencia y, a continuación, el 26 de marzo el propio Gobierno de Cantabria adoptó la misma declaración, que posteriormente fue aprobada también en Consejo de Gobierno.

Media ha afirmado que el objetivo de estos trabajos es garantizar la seguridad de los vehículos y usuarios que transitan por esta vía, "actuando de forma urgente en los puntos afectados". El titular de Fomento ha explicado que se trata de una actuación "muy similar" a la que la Consejería ejecutó en el año 2024 para la estabilización y mejora de la carretera de acceso a Sonabia, que contó con una inversión de 455.000 euros.

Por su parte, la regidora ha trasladado que desde el Ayuntamiento se veían "sobrepasados" para acometer esta actuación y ha agradecido la celeridad con la que el Gobierno ha procedido para ejecutar las obras.

El primer argayo, situado justo antes de la entrada a Mioño en sentido Bilbao-Santander, afecta a unos 20 metros del talud de la carretera en zona de terraplén. En este punto, los trabajos se están centrando en la estabilización del terreno mediante la ejecución de una pantalla de carriles en una longitud de unos 30 metros para, posteriormente, proceder al fresado, saneo del mismo y pavimentación de la capa de rodadura.

El segundo desprendimiento se ha producido en la zona de desmonte, en el sentido contrario y a unos 50 metros del anterior. En este caso, las tierras han caído sobre la cuneta, sin haber afectado ni interrumpido el tráfico, y los trabajos se centrarán en la retirada del material deslizado limpiando la zona y posteriormente se ejecutará un pequeño muro de escollera para la contención del mismo.