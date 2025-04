Las obras de las gradas de las instalaciones 'Nando Yosu' podrían arrancar el mes que viene

Buruaga no descarta la colaboración del Gobierno en la mejora de los Campos de Sport y tampoco otros apoyos al Racing

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de las gradas cubiertas en dos campos de fútbol de las instalaciones 'Nando Yosu' en La Albericia, que supondrán una inversión del Gobierno de Cantabria superior al medio millón de euros, podrían arrancar el mes que viene, con la previsión de que estén concluidas este mismo año.

Así lo han avanzado este miércoles la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa para presentar la campaña de promoción de productos de Cantabria 'Sabe a norte, sabe a ganar' en la que participa el Racing.

Según han indicado, la Mesa de Contratación se reunirá el 22 de abril para valorar la última oferta presentada y, si cumple los requisitos, se procederá en los siguientes días a la adjudicación.

"El proyecto se va a empezar ya, de inmediato", ha dicho Buruaga, que ha reconocido que ha sido un "proceso de contratación largo y tortuoso" y se ha felicitado de que, tras "no pocos quebraderos de cabeza", se "desbloquee". Y es que, según ha señalado, de las empresas que han presentado ofertas unas no cumplían las condiciones y otras desistían.

Buruaga ha subrayado que la financiación de esta actuación es otra "manera de colaborar" del Gobierno que preside con el Racing de Santander que se une a otras.

NO DESCARTA COLABORAR EN LA MEJORA DE LOS CAMPOS DE SPORT

Cuestionada por la posibilidad de que el Gobierno colabore con el club y con el Ayuntamiento de Santander en la mejora de los Campos de Sport del Sardinero o en una posible ampliación del estadio, Buruaga ha asegurado que el Ejecutivo "no descarta ninguna posibilidad".

"Estamos abiertos a seguir contribuyendo y a seguir apoyando al Racing de la manera en la que seamos más útiles, más eficaces", ha dicho Buruaga, que ha asegurado que el Ejecutivo comparte con el Racing sus "necesidades y sus proyectos". "Estamos para echar una mano en lo que necesite", ha afirmado.

Buruaga ha asegurado que "no se va a desentender de las necesidades del estadio". "Creo que es la casa de todos y es el patrimonio no solo de la ciudad de Santander, sino de todos los cántabros y en la medida que pudiera ser necesaria nuestra aportación, ahí estamos", ha añadido.

La presidenta regional ha insistido en subrayar que el Gobierno ya está colaborando con el Racing, vinculando distintos proyectos y acciones con el club cántabro y como ejemplo ha puesto la campaña 'Sabe a norte, sabe a ganar' que ha presentado este miércoles para promocionar los productos de Cantabria y a la que próximamente seguirá otra para promocionar la alimentación saludable y el ejercicio físico en los colegios.

También Buruaga y el presidente del Racing, Manolo Higuera, han sido preguntados por la posibilidad de un acuerdo más global entre el Gobierno y el club si éste consigue finalmente el ascenso a Primera División.

"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", ha respondido Buruaga, que ha señalado que el Gobierno ha estado "siempre en los momentos más complicados". "Y vamos a seguir estando en los difíciles, en los buenos y en los menos buenos y si hay cosas grandes que celebrar, claro que sí, que Cantabria va a estar acompañando al Racing en lo que el Racing nos necesite y nosotros podamos aportar con sensatez como siempre tratamos de hacer las cosas", ha dicho.

SUBIR A PRIMERA, UN "SUEÑO, NO UNA OBLIGACIÓN"

Por su parte, Higuera ha contestado a la pregunta con un "primero tenemos que subir", algo que cree que se conseguirá "si los jugadores sienten el respaldo" y el "apoyo de la gente".

Sí ha señalado que subir a Primera sería "conseguir un sueño", pero ha puntualizado que "no es una obligación". "No perdamos este norte porque lo contrario lo que nos va a llevar es a un exceso de presión y de tensión que lo único que hace es restar, nunca sumar", ha advertido Higuera, que ha señalado que "no podemos olvidar donde estábamos hace dos temporadas".

A su juicio, lo que ya se ha conseguido es "increíble" no solo a nivel deportivo --estar luchando por el ascenso-- sino también por la "casi revolución social" y la "ebullición que hay en la calle" en torno al club. "Eso ya es un éxito", ha dicho.

A falta de siete jornadas, el Racing en estos momentos ocupa, con 60 puntos, la tercera posición, puesto que le permitiría jugar el play off de ascenso. Está a tres puntos del segundo, el Levante, y a seis del primero, el Elche.

Higuera ha señalado que, con 21 puntos en juego, el equipo está "a unos 5 o 6" de "garantizarnos la entrada en el playoff" y a 13 de asegurar "el ascenso directo".

Ha garantizado a los aficionados que ni los jugadores ni el club "olvidan ni un minuto del día" la "responsabilidad" que tiene con la gente. "Esa responsabilidad de no fallar a la gente la tenemos grabada a fuego", ha dicho.

Para los tres partidos que quedan en casa, Higuera ha señalado que "no es nada descartable" que en cada uno de esos encuentros "haya algo que sirva para conectar a la afición con el jugador desde antes ya de que pite el árbitro".