Las obras del segundo espigón de La Magdalena, a la espera de una nueva evaluación ambiental, según el Ministerio

Archivo - Reunión entre la alcaldesa y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de construcción del segundo espigón de la playa de La Magdalena, en Santander, se iniciarán en cuanto concluya la nueva evaluación ambiental que está en tramitación, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue sin concretar una fecha para el inicio de estas obras. Sí detalla que éstas no van a ser "muy largas" porque hay una "parte muy importante" ya culminada.

Así lo ha avanzado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación en Santander, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha apuntado que el proyecto estaría ya hoy "probablemente" culminado "si no hubiésemos asistido a un proceso en el cual el Ayuntamiento hubiese cambiado varias veces de opinión", con "ahora espigón sí, ahora espigón no".

"No se trata de imputar responsabilidades a nadie sino sencillamente de entender que el Ministerio ha tenido que acomodar sus ritmos de trabajo a los ritmos de los cambios de opinión de la Corporación municipal", ha aseverado Morán tras ser cuestionado por los medios de comunicación acerca de este proyecto.

Y ello después de que la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), se hubiera quejado este miércoles de nuevo, en declaraciones a El Diario Montañés, de que el Ayuntamiento seguía sin recibir ninguna comunicación por parte Ministerio sobre los plazos de esta actuación y anunciara que había dirigido una nueva carta al Ministerio para pedir explicaciones.

Y es que, a finales de 2024, Ministerio y Ayuntamiento acordaron retomar las obras de los espigones de La Magdalena, con la construcción del segundo y el mantenimiento del ya ejecutado. Desde entonces, la alcaldesa se ha quejado en varias ocasiones de la falta de noticias por parte del departamento dirigido por Sara Aagessen y ha dirigido varias misivas al Ministerio para interesarse por el asunto, ya que esa actuación condiciona la segunda fase de la renovación del paseo de Gamazo.

Tras la nueva reclamación de información de la alcaldesa, Morán ha afirmado que ésta "conoce perfectamente" cuál es el proceso que se está siguiendo en relación a ese segundo espigón porque él mismo "la ha venido informando".

En este sentido, ha detallado que está "en proceso de tramitación" una nueva evaluación ambiental, que sería la tercera.

"Para poder construir la parte que ya estaba construida era necesario hacer una evaluación ambiental, que se hizo; para poder acometer la demolición del espigón era necesario hacer una nueva evaluación ambiental, que también se hizo, y, tras el último cambio de posición en el cual la decisión del Ayuntamiento es que se culmine la obra, hay que hacer un nuevo proceso de evaluación ambiental porque la parte de obra que queda por ejecutar tiene que tener su propio cálculo de intervención", ha detallado Morán.

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha realizado estas afirmaciones, a preguntas de la prensa, durante su asistencia a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde este jueves ha acudido a participar en el curso '¿Quo vadis Europa?', que dirige el exministro y ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.