Ocupan una de las tres viviendas de alquiler asequible del Gobierno en Orejo

Archivo - VPO en Orejo.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha informado este viernes que una de las tres viviendas destinadas a alquiler asequible construidas por la sociedad pública Gesvicán en la localidad de Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo, ha sido ocupada ilegalmente en la tarde de este jueves.

Ha anunciado que el Ejecutivo ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Pedreña para que se inicie el proceso de desalojo, que "desgraciadamente tardará mucho más tiempo del que nos gustaría", ha vaticinado.

Al respecto, ha emplazado al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), "que es el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", a que "hago algo" y actúe "de una forma rápida y urgente" y proceda al desalojo una vez se ha presentado la denuncia.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha explicado que "nada más conocer esta situación" se puso en contacto con el alcalde, el también socialista Pedro Pérez Ferradas, y el delegado del Gobierno para que tomasen medidas a través de la Policía Local y Guardia Civil. Y ha lamentado que la respuesta de los dos "fue absolutamente decepcionante".

Así, Media ha relatado que, por un lado, el regidor le aseguró que "no puede hacer nada con su Policía Local" y Casares, que la Guardia Civil "tampoco puede echarlos porque no saben cuándo entraron y si existe delito flagrante, que es lo que dice la Ley".

"Es absolutamente lamentable y este es el resultado de la actual Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno de los socialistas y del señor Sánchez en 2023", ha aseverado.

Por ello, ha solicitado la derogación de la ley estatal que, a su juicio, "genera mucha incertidumbre a los propietarios y lo que hace es arruinar el mercado de la vivienda y el futuro de nuestros jóvenes y de nuestras familias".

"Necesitamos cambiar esta ley, necesitamos poner pie en pared y necesitamos hacer cumplir lo que dice el sentido común", ha aseverado Media. "La propiedad privada es sagrada, también la del Gobierno de Cantabria".

Según ha señalado el también titular de Fomento, las viviendas, con una inversión autonómica de 265.000 euros, están completamente terminadas y se iban a sortear en las próximas semanas para ponerlas a disposición de "aquella gente que las ha solicitado y las necesita". Un total de 95 personas se habían apuntado a dicho sorteo.