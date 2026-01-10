La Oficina del Gobierno en Bruselas atiende 5.192 consultas en 2025, un 2,77% más - LARA REVILLA

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Gobierno en Bruselas ha atendido 5.192 consultas en 2025, un 2,77 por ciento más que el año anterior, cuando realizó 5.052 actuaciones de consulta y apoyo a entidades públicas y privadas sobre normativa europea, funcionamiento de las instituciones comunitarias, asistencias para desarrollar proyectos e información específica sobre los diferentes fondos comunitarios.

La mayoría ellas han tenido como destino el propio Gobierno cántabro, más del 80% de las consultas procedieron de sus direcciones y departamentos, aunque también prestó servicio a otras instituciones y agentes de la región como empresas públicas y privadas, Parlamento, Autoridad Portuaria, Real Racing Club de Santander, Universidad de Cantabria, ayuntamientos y centros tecnológicos y de investigación, a los que ha ofrecido su infraestructura y orientación especializada.

Respecto a los temas de las consultas, 2.797 comunicaciones han estado relacionadas con propuestas legislativas de interés para la región, lo que supone un incremento del 24% respecto a las de 2024. Otras 1.154 consultas y comunicaciones fueron en apoyo a la participación del Gobierno cántabro en instituciones comunitarias como el Consejo o el Comité de las Regiones, un 6% más que durante el ejercicio anterior.

Igualmente, la Oficina envió 861 boletines especializados sobre agricultura y desarrollo rural, empleo y políticas sociales, salud, medio ambiente, energía, educación y cultura, entre otros ámbitos, en los que se informa de manera periódica de líneas presupuestarias y políticas europeas de interés.

Esta actividad de información se complementa con un servicio de apoyo a promotores de proyectos en el proceso de presentación y seguimiento de los mismos, incluyendo la búsqueda de socios europeos cuando sea necesario.

La oficina asiste a la empresa pública SODERCAN ante la UE y presta apoyo a las empresas de Cantabria en su internacionalización. En este caso, informa de desarrollos normativos de interés, por ejemplo, en materia de ayudas públicas o política comercial o energía. El volumen de las consultas realizadas en este ámbito se ha incrementado un 13%, al pasar de 283 en 2024 a 320 durante el pasado año.

VISITA DE LA DIRECTORA

La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha defendido el trabajo "constante" de la Oficina del Gobierno en Bruselas para dar voz a sus demandas para "afianzar" la posición de la región en Europa durante 2025, año en el que se ha iniciado un nuevo mandado en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), en cuyo órgano de gobierno participa la comunidad por primera vez.

Así lo ha manifestado este viernes a la directora de la Oficina de Bruselas, Inma Valencia, durante su visita a Cantabria, en la que le ha entregado la Memoria Anual de Actividad 2025 del órgano.

La consejera ha afirmado que la Oficina "está siendo clave para dar voz a las demandas de nuestra comunidad y para respaldar la labor de los entes regionales ante las instituciones europeas".

Además, ha señalado que uno de los avances más relevantes ha sido el impulso a la creación de la Macrorregión Atlántica, una iniciativa "estratégica y esencial para Cantabria", ha argumentado.

Para Urrutia, la Macrorregión "permitirá defender con mayor fuerza los intereses comunes de los territorios del Arco Atlántico en ámbitos como la cohesión territorial durante la negociación del futuro presupuesto plurianual europeo, las infraestructuras de transporte o el desarrollo económico".

La consejera ha asegurado que el proyecto de la Macrorregión Atlántica "dio un paso importante" durante el Consejo Europeo celebrado de diciembre, que incluyó en sus conclusiones un mandato a la Comisión Europea para que elabore una Estrategia Macrorregional para el espacio atlántico europeo, con fecha establecida en junio de 2027.

Urrutia ha recordado que en 2026 se celebrará en la comarca de Campoo-Los Valles una nueva reunión del Grupo de Trabajo de Turismo y Cultura de la Comisión del Arco Atlántico (CAA), que preside Cantabria y que avanzará en la agenda de prioridades e iniciativas en materia cultural para alimentar a la futura macrorregión atlántica.