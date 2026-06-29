La Oficina de Proyectos Europeos consigue más de 600.000 euros para reforzar la ciberseguridad del sistema sanitario

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, junto con el equipo de la OPE - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Proyectos Europeos (OPE) del Gobierno de Cantabria ha conseguido más de 600.000 euros de financiación para liderar un proyecto europeo pionero para blindar la ciberseguridad del sistema sanitario público.

Y es que la Comisión Europea ha concedido este importe de ayuda al consorcio liderado por Cantabria el proyecto C-SHIELD (Cantabria Smart Health Infrastructure for Emergency Leadership & Defence), una iniciativa estratégica diseñada para fortalecer la seguridad digital de todo el ecosistema sanitario público de la región.

Con un presupuesto total de 1.268.534 euros y una subvención europea de más de 634.000 euros, a través del Programa Europa Digital (DIGITAL), el proyecto situará a Cantabria "como referente europeo en la protección de infraestructuras críticas de salud", según el Gobierno.

C-SHIELD se desarrollará durante los próximos 24 meses y actuará sobre el sistema sanitario público de Cantabria, en concreto sobre los centros de salud y los cuatro hospitales del Servicio Cántabro de salud (Valdecilla, Sierrallana, Tres Mares y Laredo), así como en el Banco de Sangre, el Hospital Virtual Valdecilla y el IDIVAL.

El proyecto permitirá ejecutar tres escenarios de ataque simulado basados en vulnerabilidades reales de las infraestructuras hospitalarias: desde campañas de phishing masivo hasta la propagación de malware a través de equipos médicos (IoMT).

Para ello, se establecerá en la UC un Cyber Range (campo de tiro cibernético) permanente, un entorno seguro que permitirá modelar "gemelos digitales" de las redes hospitalarias para realizar pruebas de estrés sin afectar a la actividad clínica real.

Más allá del beneficio regional, C-SHIELD tiene una vocación de servicio público a gran escala y pretende tener impacto nacional y europeo.

En este sentido, se encuentra alineado con la Estrategia de Ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud, y comparte objetivos y procedimiento en relación a la inteligencia sobre amenazas con la Red Nacional de SOC (gestionada por el CCN-CERT) y con la agencia europea ENISA, contribuyendo a la defensa colectiva del sistema sanitario europeo. Además, el proyecto entregará un Paquete de Replicabilidad para que otras regiones de la Unión Europea puedan adoptar la metodología de Cantabria para proteger sus propios hospitales.

Para el consejero de Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, se trata de una "excelente noticia" que pone en valor el importante trabajo que lleva a cabo la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, "que ha sabido captar y gestionar ayudas públicas para la puesta en marcha de proyectos tecnológicos de vanguardia".

El proyecto C-SHIELD nace de una necesidad estratégica identificada por la Consejería de Salud de Cantabria ante el creciente desafío que supone la ciberseguridad en un entorno sanitario cada vez más digitalizado.

Trasladada esta necesidad, OPE Cantabria comienza los trabajos para identificar las oportunidades de financiación europea con mejor encaje respecto a la necesidad planteada. Como resultado a estos trabajos de prospección, se identificó el programa de la European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) como el marco idóneo para la concurrencia del Servicio Cántabro de Salud.

Asimismo, OPE Cantabria formó el consorcio regional y lideró la elaboración técnica de la propuesta. En este proceso, la Oficina aglutinó para la elaboración de la propuesta a los actores necesarios del ecosistema como la Consejería de Salud, el Servicio Cántabro de Salud, la Universidad de Cantabria y la propia OPE.

Dentro del proyecto, OPE Cantabria será la entidad responsable de la coordinación administrativa, financiera y del cumplimiento normativo (WP1), asegurando una gestión eficiente de los recursos y la calidad de los procesos ante la Unión Europea.

El consorcio se completa con la participación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) como líder operativo, la Consejería de Salud para el alineamiento institucional y el Grupo de Ingeniería Telemática de la UC, que aporta la validación científica y técnica.