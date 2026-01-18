OICOS celebra a partir de febrero un nuevo curso de español para extranjeros

SANTANDER 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Integración y Cooperación Social (OICOS) del Ayuntamiento de Santander va a poner en marcha en febrero un nuevo curso de español nivel básico A1 con un total de 70 horas de formación dirigido a vecinos de otros países.

El curso, que se desarrollará del 2 al 27 de febrero y con carácter gratuito, será impartido por la academia de idiomas UNILANG y se desarrollará de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 horas, en el CEFEM del Barrio Pesquero.

Las personas interesadas pueden contactar con el centro a través del teléfono 942 203 173 en horario de 8.00 a 14.00 horas.

En nota de prensa, el concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha animado a los ciudadanos extranjeros que lleven poco tiempo en la ciudad o a quienes quieran mejorar su español a aprovechar esta oportunidad de formación.

Además, ha destacado el papel "tan importante" que tiene esta oficina, que se ha convertido en un espacio de referencia en cuanto a participación e integración.

Por último, el edil ha resaltado el "enorme éxito y gran acogida" que ha tenido esta iniciativa desde su puesta en marcha en 2017.