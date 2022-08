Once personas fueron a Valdecilla por supuestos pinchazos en el festival de reggaeton y 4 lo denunciaron

Igual reitera su llamamiento a la "prudencia" y a no crear "alarmas innecesarias" que "vienen mal a la ciudad"

SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de once personas, chicos y chicas, fueron atendidas en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander por supuestos pinchazos de sumisión química en el Reggaeton Beach Festival Santander (RBF Santander) que se celebró el domingo y cuatro han denunciado el caso ante la Policía Nacional, que está investigando los hechos.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno y del Cuerpo Nacional de Policía, que han precisado que, en todos los casos, el análisis toxicológico ha resultado negativo.

En concreto, la Policía ha recibido cinco denuncias, cuatro por posibles pinchazos y una quinta por un supuesto ataque con gas pimienta.

Además, en ninguno de los casos se han producido delitos asociados al supuesto pinchazo, ni de hurtos ni de agresiones sexuales o cualquier otro.

ALCALDÍA PIDE NO CREAR "ALARMAS INNECESARIAS"

Hoy, la prensa ha vuelto a preguntar sobre este hecho a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha reiterado su llamamiento a la "prudencia" y a no crear "alarmas innecesarias" que "vienen mal a la ciudad".

La regidora ha recordado que es la Policía Nacional quien está a cargo de la investigación y ha afirmado "estar contenta dentro de lo que cabe" porque no se ha detectado ninguna sustancia en los análisis de los afectados.

Igual ha reiterado su llamamiento a la prudencia hasta que no finalice la investigación y a que "no se creen alarmas que son innecesarias porque viene mal a la ciudad, porque viene mal a la Semana Grande, porque viene mal a quienes están en la calle, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajando para que todos nos sintamos seguros, y porque viene mal para todos los negocios de hostelería, de turismo y comerciales".

Cuestionada sobre esta práctica que parece extenderse por diferentes zonas del país, la alcaldesa --que solo conocía las cinco denuncias presentadas a la Policía pero no que once personas habían acudido a Valdecilla-- ha dicho que le "preocupa todo lo que pueda pasar en la ciudad. Me preocupa que todo lo que pase en la ciudad esté contrastado y me preocupa y muchísimo la seguridad y la imagen de la ciudad".

"Me preocupa todo lo que sucede en la ciudad, pero que también hay que saber dimensionar lo que ha sucedido y no depende de mí. Si hay una investigación abierta, qué menos que ser prudente y esperar", ha reiterado la regidora tras participar en el acto de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial celebrado en la plaza del Ayuntamiento.